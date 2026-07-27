Inga Lindström Storie del passato è il film sentimentale tedesco del 2026 in onda su Rete 4, appartenente alla celebre collana ispirata ai romanzi di Christiane Sadlo, conosciuta con lo pseudonimo di Inga Lindström. Il film racconta una storia fatta di ricordi, seconde possibilità e sentimenti che riaffiorano quando il passato torna improvvisamente a bussare alla porta.

Al centro della vicenda c’è Lilly, una giovane donna che, dopo la morte del nonno, è costretta a fare ritorno nella casa in cui è cresciuta. Quello che sembrava un semplice viaggio per sistemare un’eredità si trasforma presto in un percorso alla scoperta della propria storia e dei sentimenti mai dimenticati.

Regia, produzione e protagonisti del film Inga Lindström Storie del passato

Storie del passato fa parte della storica collezione di film romantici Inga Lindström, produzioni tedesche ambientate negli splendidi paesaggi della Svezia e caratterizzate da racconti d’amore, segreti familiari e lieto fine.

La protagonista è Silvana Damm, che interpreta Lilly, una donna che torna nella sua città natale per affrontare il dolore della perdita del nonno e le conseguenze del suo testamento.

Accanto a lei troviamo Felix Everding nel ruolo di Sylvester, mentre Carin C. Tietze interpreta Astrid. Completano il cast Martin Luding (Jonas), Sarah Thonig (Britta), Manuel Mairhofer (Malte), Grégoire Gros (Robert), Mirya Kalmuth (Karla), Adrian Kempe (Dancer), Simon Rusch (Tom), Janina Agnes Schröder (Sara) e Lea Wolfram (Isa).

Dove è stato girato?

Come gli altri film della saga Inga Lindström, anche Storie del passato è stato girato prevalentemente in Svezia, tra laghi, boschi, piccoli borghi e ville immerse nella natura.

Le suggestive location contribuiscono a creare l’atmosfera romantica e rilassata che da sempre contraddistingue questa fortunata collana televisiva.

Trama del film Inga Lindström Storie del passato

Dopo la scomparsa del nonno, Lilly torna nel luogo dove ha trascorso gran parte della propria infanzia per occuparsi dell’eredità lasciata dalla famiglia.

La lettura del testamento riserva però una sorpresa inattesa: la casa di famiglia dovrà essere condivisa con Sylvester, un uomo legato al suo passato, per un intero anno prima che possano decidere il destino dell’immobile.

La convivenza obbligata riporta alla luce ricordi, vecchie incomprensioni e sentimenti mai completamente svaniti.

Nel frattempo Lilly ritrova persone che avevano segnato la sua giovinezza, tra cui Astrid, Jonas, Britta, Malte, Robert, Karla e gli altri abitanti della comunità, tutti coinvolti in un intreccio di affetti e segreti destinati a cambiare il corso degli eventi.

Giorno dopo giorno, la protagonista comprende che il vero lascito del nonno non è rappresentato dalla casa, ma dalla possibilità di ricostruire legami interrotti e concedersi una nuova occasione per essere felice.

Spoiler finale

Nel finale del film, Lilly e Sylvester riescono finalmente a chiarire ciò che li aveva divisi per tanti anni.

La convivenza permette a entrambi di guardare oltre le incomprensioni del passato e di riscoprire il sentimento che li aveva uniti.

Anche i segreti legati alla famiglia vengono definitivamente svelati, permettendo a Lilly di comprendere il vero significato delle volontà del nonno.

La casa di famiglia diventa così il simbolo di un nuovo inizio e i due protagonisti scelgono di costruire insieme il proprio futuro, chiudendo il racconto con il classico lieto fine che caratterizza i film della saga Inga Lindström.

Cast completo del film Inga Lindström Storie del passato

Il cast del film è composto da: