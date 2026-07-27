Lunedì 27 luglio un’altra novità interessa i palinsesti estivi di Rete 4. La giornalista Monica Bertini, infatti, è la nuova conduttrice di Diario Del Giorno.

Diario Del Giorno Monica Bertini, una staffetta già avvenuta l’anno scorso

Per la giornalista Monica Bertini non si tratta di un debutto a Diario Del Giorno. Il volto dell’informazione sportiva del Biscione, infatti, ha già guidato il talk show nell’edizione proposta la scorsa estate, debuttando il 28 luglio e proseguendo la propria avventura fino alla fine di agosto. Bertini, inoltre, è tornata alla conduzione del programma a dicembre, nel periodo delle festività natalizie.

Anche quest’anno, nelle puntate di fine luglio e in tutte quelle in onda nel mese di agosto Monica Bertini prende il posto di Sabrina Scampini, che tornerà regolarmente in onda del talk a partire dal mese di settembre.

Diario Del Giorno Monica Bertini, non cambia la programmazione tv del format

Nonostante il cambio di conduzione non subisce nessuna variazione la programmazione tv di Diario Del Giorno. Il talk, infatti, va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 15:40 circa, su Rete 4. Le puntate, salvo improvvise modifiche dei palinsesti, hanno una durata di circa un’ora, giungendo alla conclusione intorno alle 16:50.

Per Monica Bertini si prospetta un mese di agosto ricco di impegni. Oltre alla conduzione di Diario Del Giorno, infatti, sarà protagonista dei vari studi di approfondimento legati al mondo del calcio, incentrati prima sulla Coppa Italia (al via a metà agosto), poi sulla Serie A (al via il 22 agosto).

La tendenza per l’estate di Rete 4

L’approdo di Monica Bertini a Diario Del Giorno conferma la linea che Mediaset sembra aver adottato per Rete 4 nel periodo estivo. A differenza di quanto accade nelle altre reti, infatti, la programmazione tv estiva è nel segno della continuità.

Il Biscione, infatti, ha deciso di non modificare i programmi del daytime, bensì i conduttori, permettendo così al pubblico di continuare a seguire i talk già trasmessi in inverno. Il primo ad aver aperto tale tendenza è Francesco Vecchi, che fino a settembre ha il compito di sostituire Paolo Del Debbio a 4 di Sera, in onda dal lunedì al venerdì nell’access prime time.

La stessa sorte è toccata, a partire dallo scorso lunedì, al programma 10 Minuti, striscia quotidiana informativa dedicata al principale fatto del giorno. In autunno e inverno la conduzione era affidata a Nicola Porro. Al suo posto, in estate, c’è Alessandro Sallusti.