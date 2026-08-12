La tredicesima stagione di Chicago PD prosegue con l’episodio “Fede” (Faith), uno degli appuntamenti più intensi della stagione, in onda in Italia su Italia 1. La puntata mette al centro Dante Torres, chiamato ad affrontare un’indagine che riapre una pericolosa cospirazione e trascina l’Unità Intelligence in una rete di segreti e verità nascoste.
La squadra guidata dal sergente Hank Voight dovrà muoversi con estrema cautela, perché ogni nuova scoperta rischia di cambiare completamente la prospettiva sul caso.
La trama dell’episodio Fede di Chicago PD 13
L’episodio segue Dante Torres, sempre più determinato a fare luce sulla cospirazione legata al caso Morgan. L’agente decide di approfondire personalmente alcuni elementi dell’indagine, convinto che dietro le apparenze si nasconda una verità molto più complessa.
Le sue ricerche coinvolgono rapidamente tutta l’Unità Intelligence, che si ritrova a districarsi in un intricato labirinto di depistaggi, informazioni nascoste e alleanze inaspettate.
Mentre emergono nuovi collegamenti tra i protagonisti del caso, Voight e la squadra comprendono che ogni passo falso potrebbe compromettere mesi di lavoro investigativo.
Le novità nella vita della squadra
L’indagine mette sotto pressione soprattutto Torres, costretto a confrontarsi con decisioni difficili e con il peso delle proprie convinzioni.
Anche il resto dell’Intelligence deve fare i conti con un caso sempre più delicato, nel quale la fiducia tra colleghi e informatori diventa fondamentale per arrivare alla verità.
L’episodio approfondisce così il lato più umano degli investigatori, mostrando quanto sia sottile il confine tra dovere professionale e coinvolgimento personale.
Il cast dell’episodio Fede di Chicago PD 13
Nel cast della serie troviamo:
- Jason Beghe – Hank Voight
- Benjamin Levy Aguilar – Dante Torres
- Marina Squerciati – Kim Burgess
- LaRoyce Hawkins – Kevin Atwater
- Patrick John Flueger – Adam Ruzek
- Arienne Mandi – Eva Imani
- Amy Morton – Trudy Platt (cast della serie)
Dove è girato Chicago PD
La serie è girata interamente a Chicago, nello stato dell’Illinois.
Le riprese vengono effettuate in numerosi quartieri della città, tra cui il celebre Chicago Loop, il Near West Side e altre aree urbane che fanno da sfondo alle operazioni dell’Unità Intelligence.
L’utilizzo di location reali è uno degli elementi che contribuisce al grande realismo della serie, rendendo Chicago una protagonista tanto quanto i suoi investigatori.
Spoiler finale dell’episodio
Nel finale Torres riesce a ricostruire alcuni tasselli fondamentali della cospirazione legata al caso Morgan, ma le risposte ottenute aprono nuovi interrogativi invece di chiudere definitivamente l’indagine.
La scoperta di verità rimaste nascoste prepara il terreno agli episodi successivi, lasciando l’Unità Intelligence davanti a una minaccia ancora più grande.