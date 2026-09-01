La ragazza ha volato è un film drammatico italiano del 2021 diretto da Wilma Labate, in onda su Rai 5. La sceneggiatura è firmata dai fratelli D’Innocenzo e la protagonista è Alma Noce, affiancata da Luka Zunic, Livia Rossi, Rossana Mortara e Massimo Somaglino.

Ambientato a Trieste, il film racconta la storia di Nadia, un’adolescente solitaria che vive ai margini anche all’interno della propria famiglia. Un incontro con il giovane Brando cambia traumaticamente la sua esistenza e la costringe ad affrontare una gravidanza inattesa, mentre intorno a lei gli adulti sembrano incapaci di comprenderne fino in fondo il disagio.

Regia, produzione e protagonisti del film La ragazza ha volato

La regia di La ragazza ha volato è di Wilma Labate, mentre la sceneggiatura è firmata da Damiano e Fabio D’Innocenzo insieme alla stessa regista.

Il film è prodotto da Tralab, Nightswim e Rai Cinema. La fotografia è curata da Sandor Funtek, mentre il racconto utilizza gli spazi urbani di Trieste per accompagnare l’isolamento e il difficile percorso della protagonista.

Alma Noce interpreta Nadia, un’adolescente introversa che fatica a trovare il proprio posto sia a scuola sia all’interno della famiglia.

Luka Zunic è invece Brando, il ragazzo che Nadia incontra casualmente e dal quale subisce una violenza destinata a modificare radicalmente la sua vita.

Nel nucleo familiare della protagonista figurano Rossana Mortara e Massimo Somaglino, mentre Livia Rossi interpreta la sorella di Nadia.

Dove è stato girato?

La ragazza ha volato è stato girato a Trieste, città nella quale è ambientata l’intera vicenda. La produzione sceglie però di allontanarsi dalle immagini più turistiche del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia per concentrarsi soprattutto sulle periferie e sugli spazi della quotidianità.

Tra le zone utilizzate per le riprese ci sono quartieri residenziali, strade, scuole e luoghi di passaggio che restituiscono una Trieste concreta e lontana dall’immagine da cartolina.

La posizione di confine della città assume inoltre un valore simbolico. Nadia vive infatti continuamente su una linea di separazione: tra adolescenza ed età adulta, isolamento e desiderio di libertà, paura e necessità di prendere autonomamente decisioni sul proprio futuro.

Trama del film La ragazza ha volato

Nadia ha sedici anni e vive a Trieste con la propria famiglia.

È una ragazza introversa e solitaria.

Anche a scuola mantiene le distanze dai coetanei e sembra attraversare le giornate cercando soprattutto di non attirare l’attenzione.

A casa la situazione non è molto diversa.

La sorella maggiore sembra ricevere maggiori attenzioni dai genitori, mentre Nadia rimane quasi sempre in secondo piano.

Un giorno incontra Brando.

Il ragazzo appartiene a una famiglia benestante e inizialmente sembra semplicemente interessato a lei.

L’incontro prende però una direzione drammatica.

Nadia subisce una violenza sessuale.

La ragazza torna alla propria quotidianità portando dentro di sé quanto accaduto e senza riuscire a trovare immediatamente qualcuno con cui condividere il trauma.

Poco tempo dopo scopre di essere incinta.

La gravidanza rende impossibile continuare a ignorare le conseguenze di quell’incontro.

Nadia deve prendere una decisione mentre le persone che la circondano continuano a dimostrare una profonda incapacità di comprendere ciò che sta vivendo.

La ragazza sembra però reagire in maniera differente da quanto gli altri si aspettano.

Non vuole essere considerata soltanto una vittima.

La gravidanza diventa così il punto di partenza di un percorso nel quale Nadia cerca di riappropriarsi del controllo sul proprio corpo e sulla propria esistenza.

Spoiler finale

Nel finale di La ragazza ha volato, la gravidanza di Nadia diventa sempre più evidente e la ragazza non può più mantenere nascosta la propria situazione.

Il trauma provocato dalla violenza di Brando rimane centrale, ma Nadia rifiuta progressivamente di lasciare che quell’episodio definisca completamente la sua identità.

La famiglia cerca di affrontare quanto sta accadendo attraverso le proprie convinzioni e paure, ma la protagonista comprende che la decisione definitiva deve appartenere soprattutto a lei.

Nadia sceglie di portare avanti la gravidanza.

Non si tratta di un’assoluzione nei confronti di Brando né della cancellazione della violenza subita. La scelta rappresenta piuttosto il tentativo della ragazza di riprendere possesso del proprio corpo dopo che qualcun altro aveva deciso brutalmente al suo posto.

Il rapporto con Brando rimane segnato da quanto accaduto e il film evita deliberatamente di trasformare la loro storia in una relazione romantica.

Nel percorso conclusivo Nadia appare sempre meno disposta ad accettare passivamente le decisioni degli adulti.

Il titolo assume così il proprio significato simbolico.

La ragazza “vola” quando riesce a sottrarsi alle definizioni che gli altri cercano di imporle: figlia problematica, adolescente fragile o semplicemente vittima.

La conclusione non offre una soluzione rassicurante a tutti i problemi della protagonista. Nadia deve ancora affrontare un futuro complesso, ma lo fa con una consapevolezza nuova.

Il suo vero cambiamento consiste nell’aver conquistato la possibilità di decidere autonomamente quale direzione dare alla propria vita.

Cast completo del film La ragazza ha volato

Il cast di La ragazza ha volato è guidato da Alma Noce, alla quale è affidato il complesso ruolo della protagonista Nadia. Al suo fianco figurano Luka Zunic, Livia Rossi, Rossana Mortara e Massimo Somaglino.