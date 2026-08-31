Cosa guardare stasera in TV, martedì 1 settembre 2026? Il nuovo mese si apre con una prima serata particolarmente ricca tra fiction, cinema, musica, attualità, calcio e intrattenimento. Su Rai 1 debutta in prima visione free La legge di Lidia Poët, mentre Canale 5 risponde con i primi due episodi di Hotel Costiera.

Tra gli altri appuntamenti spiccano L’ultima vendetta su Rai 2, Il mio nome è Riccardo Cocciante su Rai 3, Verità nascoste su Rete 4 e la partita di Coppa Italia Torino-Monza su Italia 1. TV8 punta sul cinema con Karate Kid – La leggenda continua, mentre sul Nove torna Comedy Match.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:35 – La legge di Lidia Poët . Arriva per la prima volta in chiaro la serie con Matilda De Angelis ispirata alla storia della prima donna italiana iscritta all’Ordine degli Avvocati. Rai 1 propone i primi due episodi della prima stagione.

– . Arriva per la prima volta in chiaro la serie con Matilda De Angelis ispirata alla storia della prima donna italiana iscritta all’Ordine degli Avvocati. Rai 1 propone i primi due episodi della prima stagione. Rai 2, ore 21:20 – L’ultima vendetta . Liam Neeson è protagonista di un thriller ambientato nell’Irlanda del 1974, dove un uomo dal passato oscuro deve tornare a combattere per difendere la propria comunità.

– . Liam Neeson è protagonista di un thriller ambientato nell’Irlanda del 1974, dove un uomo dal passato oscuro deve tornare a combattere per difendere la propria comunità. Rai 3, ore 21:15 – Il mio nome è Riccardo Cocciante . Una serata dedicata alla carriera, alle canzoni e alla storia artistica di Riccardo Cocciante.

– . Una serata dedicata alla carriera, alle canzoni e alla storia artistica di Riccardo Cocciante. Rete 4, ore 21:30 – Verità nascoste . Milo Infante conduce il programma di approfondimento dedicato ai casi di cronaca e alle vicende ancora circondate da interrogativi.

– . Milo Infante conduce il programma di approfondimento dedicato ai casi di cronaca e alle vicende ancora circondate da interrogativi. Canale 5, ore 21:40 – Hotel Costiera . Prima visione free per la serie ambientata sulla Costiera Amalfitana con Jesse Williams. In onda i primi due episodi.

– . Prima visione free per la serie ambientata sulla Costiera Amalfitana con Jesse Williams. In onda i primi due episodi. Italia 1, ore 21:00 – Torino-Monza. Calcio in diretta con la sfida di Coppa Italia.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:35 – La legge di Lidia Poët – Episodi 1 e 2 della prima stagione in prima visione free.

– – Episodi 1 e 2 della prima stagione in prima visione free. Rai 2, ore 21:20 – L’ultima vendetta – Thriller con Liam Neeson ambientato nell’Irlanda degli anni Settanta.

– – Thriller con Liam Neeson ambientato nell’Irlanda degli anni Settanta. Rai 3, ore 21:15 – Il mio nome è Riccardo Cocciante – Musica e racconto dedicati alla carriera del cantautore.

– – Musica e racconto dedicati alla carriera del cantautore. Rai 4, ore 21:20 – Rebellion – Un atto di guerra – Dramma storico ispirato agli eventi avvenuti in Nuova Caledonia nel 1988.

– – Dramma storico ispirato agli eventi avvenuti in Nuova Caledonia nel 1988. Rai 5, ore 21:15 – La ragazza ha volato – Film diretto da Wilma Labate e ambientato a Trieste.

– – Film diretto da Wilma Labate e ambientato a Trieste. Rai Movie, ore 21:10 – Itaca – Il ritorno – Ralph Fiennes interpreta Ulisse nel film che racconta il ritorno dell’eroe nella sua terra dopo vent’anni di lontananza.

– – Ralph Fiennes interpreta Ulisse nel film che racconta il ritorno dell’eroe nella sua terra dopo vent’anni di lontananza. Rai Premium, ore 21:20 – Le indagini di Lolita Lobosco – Nuovo appuntamento in replica con la terza stagione della fiction.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:30 – Verità nascoste – Milo Infante approfondisce casi di cronaca, misteri e vicende ancora al centro dell’attenzione pubblica.

– – Milo Infante approfondisce casi di cronaca, misteri e vicende ancora al centro dell’attenzione pubblica. Canale 5, ore 20:35 – La Ruota della Fortuna – Gerry Scotti apre la serata con il game show.

– – Gerry Scotti apre la serata con il game show. Canale 5, ore 21:40 – Hotel Costiera – Episodi 1 e 2 della prima stagione in prima visione free.

– – Episodi 1 e 2 della prima stagione in prima visione free. Italia 1, ore 18:00 – Parma-Cremonese – Primo incontro di Coppa Italia della giornata.

– – Primo incontro di Coppa Italia della giornata. Italia 1, ore 19:50 – Coppa Italia Live – Studio e approfondimento prima della partita serale.

– – Studio e approfondimento prima della partita serale. Italia 1, ore 21:00 – Torino-Monza – Coppa Italia in diretta.

– – Coppa Italia in diretta. Italia 1, ore 23:30 – Final Score – Commenti e approfondimenti al termine delle partite.

– – Commenti e approfondimenti al termine delle partite. 20, ore 21:10 – Lara Croft: Tomb Raider – Angelina Jolie interpreta l’archeologa e avventuriera Lara Croft.

– – Angelina Jolie interpreta l’archeologa e avventuriera Lara Croft. Iris, ore 21:15 – La legge del più forte – Western con Glenn Ford e Shirley MacLaine.

– – Western con Glenn Ford e Shirley MacLaine. La5, ore 21:20 – Un principe tutto mio – Commedia romantica con Julia Stiles.

– – Commedia romantica con Julia Stiles. Cine34, ore 21:00 – Uno bianca – Fiction ispirata alla drammatica vicenda della banda criminale che operò tra Emilia-Romagna e Marche.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 20:35 – In Onda – Attualità e approfondimento politico.

– – Attualità e approfondimento politico. La7, ore 23:15 – Hitchcock – Film biografico dedicato al celebre regista con Anthony Hopkins e Helen Mirren.

– – Film biografico dedicato al celebre regista con Anthony Hopkins e Helen Mirren. TV8, ore 20:20 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – La sfida tra ristoratori fa tappa a Siena.

– – La sfida tra ristoratori fa tappa a Siena. TV8, ore 21:45 – Karate Kid – La leggenda continua – Jackie Chan e Jaden Smith protagonisti del film che rilancia la celebre saga.

– – Jackie Chan e Jaden Smith protagonisti del film che rilancia la celebre saga. Nove, ore 20:35 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Nuova puntata in prima TV.

– – Nuova puntata in prima TV. Nove, ore 21:35 – Comedy Match – Quarto appuntamento della seconda stagione dello show comico.

– – Quarto appuntamento della seconda stagione dello show comico. Nove, ore 23:40 – Giuseppe Giacobazzi – Il pedone – Spettacolo teatrale del comico romagnolo.

I film di stasera in TV martedì 1 settembre 2026

L’ultima vendetta – Rai 2, ore 21:20. Nell’Irlanda del 1974, Finbar Murphy conduce un’esistenza tranquilla in una piccola comunità costiera e cerca di dimenticare il proprio passato. L’arrivo di un gruppo di terroristi lo costringe però a tornare all’azione per proteggere gli abitanti del paese.

– Rai 2, ore 21:20. Nell’Irlanda del 1974, Finbar Murphy conduce un’esistenza tranquilla in una piccola comunità costiera e cerca di dimenticare il proprio passato. L’arrivo di un gruppo di terroristi lo costringe però a tornare all’azione per proteggere gli abitanti del paese. Karate Kid – La leggenda continua – TV8, ore 21:45. Il giovane Dre Parker si trasferisce in Cina insieme alla madre e diventa il bersaglio di alcuni bulli. L’incontro con il signor Han gli permette di imparare le arti marziali e, soprattutto, di acquistare fiducia nelle proprie capacità.

– TV8, ore 21:45. Il giovane Dre Parker si trasferisce in Cina insieme alla madre e diventa il bersaglio di alcuni bulli. L’incontro con il signor Han gli permette di imparare le arti marziali e, soprattutto, di acquistare fiducia nelle proprie capacità. Lara Croft: Tomb Raider – 20, ore 21:10. Lara Croft parte alla ricerca di un misterioso manufatto capace di controllare il tempo, affrontando avversari intenzionati a impossessarsi del suo straordinario potere.

– 20, ore 21:10. Lara Croft parte alla ricerca di un misterioso manufatto capace di controllare il tempo, affrontando avversari intenzionati a impossessarsi del suo straordinario potere. Rebellion – Un atto di guerra – Rai 4, ore 21:20. Nel 1988, in Nuova Caledonia, un gruppo indipendentista prende in ostaggio alcuni agenti. Il capitano Philippe Legorjus tenta una difficile mediazione mentre la situazione politica e militare diventa sempre più tesa.

– Rai 4, ore 21:20. Nel 1988, in Nuova Caledonia, un gruppo indipendentista prende in ostaggio alcuni agenti. Il capitano Philippe Legorjus tenta una difficile mediazione mentre la situazione politica e militare diventa sempre più tesa. La ragazza ha volato – Rai 5, ore 21:15. Nadia è un’adolescente che vive a Trieste in una famiglia emotivamente distante. Un incontro apparentemente ordinario modifica radicalmente la sua esistenza e la costringe ad affrontare una realtà dolorosa.

– Rai 5, ore 21:15. Nadia è un’adolescente che vive a Trieste in una famiglia emotivamente distante. Un incontro apparentemente ordinario modifica radicalmente la sua esistenza e la costringe ad affrontare una realtà dolorosa. Itaca – Il ritorno – Rai Movie, ore 21:10. Dopo vent’anni di assenza, Ulisse torna finalmente a Itaca. Il re trova però un’isola profondamente cambiata e deve affrontare i pretendenti che aspirano a sposare Penelope e a impossessarsi del suo regno.

– Rai Movie, ore 21:10. Dopo vent’anni di assenza, Ulisse torna finalmente a Itaca. Il re trova però un’isola profondamente cambiata e deve affrontare i pretendenti che aspirano a sposare Penelope e a impossessarsi del suo regno. Premonitions – Cielo, ore 21:20. Uno psichiatra dotato della capacità di prevedere il futuro collabora con l’FBI per catturare un serial killer che sembra possedere un potere analogo.

– Cielo, ore 21:20. Uno psichiatra dotato della capacità di prevedere il futuro collabora con l’FBI per catturare un serial killer che sembra possedere un potere analogo. Il mandolino del capitano Corelli – TwentySeven, ore 21:15. Durante la Seconda guerra mondiale, un ufficiale italiano inviato in Grecia si innamora della figlia del medico del paese, mentre gli eventi bellici mettono a rischio il loro rapporto.

– TwentySeven, ore 21:15. Durante la Seconda guerra mondiale, un ufficiale italiano inviato in Grecia si innamora della figlia del medico del paese, mentre gli eventi bellici mettono a rischio il loro rapporto. Il verdetto – La7 Cinema, ore 21:15. Un dramma giudiziario nel quale una delicata questione morale mette i protagonisti davanti a scelte difficili.

Stasera su Rai 1: La legge di Lidia Poët arriva in chiaro

Rai 1 inaugura settembre con La legge di Lidia Poët, serie che approda per la prima volta sulla televisione generalista dopo il successo ottenuto in streaming. L’appuntamento è alle 21:35 con i primi due episodi della prima stagione.

Matilda De Angelis interpreta Lidia Poët, giovane donna determinata a esercitare la professione di avvocato nella Torino di fine Ottocento. Quando una sentenza della Corte d’Appello le impedisce di continuare a svolgere il proprio lavoro, Lidia decide di non arrendersi e comincia una battaglia per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.

Stasera su Canale 5: debutta Hotel Costiera

Canale 5 risponde alla novità di Rai 1 con Hotel Costiera, in onda dalle 21:40 con i primi due episodi della prima stagione in prima visione free. La serie internazionale è ambientata tra gli spettacolari scenari della Costiera Amalfitana.

Protagonista è Jesse Williams nel ruolo di Daniel De Luca, ex marine di origini italiane che torna nel Paese dove è nato e lavora come problem solver in un lussuoso hotel di Positano. Dietro l’apparente tranquillità del paradiso mediterraneo si nascondono però misteri e situazioni pericolose.

Stasera su Italia 1: Torino-Monza di Coppa Italia

Il calcio occupa gran parte del pomeriggio e della prima serata di Italia 1. Alle 18:00 è in programma Parma-Cremonese, seguito alle 19:50 dallo studio di Coppa Italia Live.

Alle 21:00 spazio alla sfida Torino-Monza. Al termine dell’incontro, intorno alle 23:30, la serata continua con Final Score, dedicato alle immagini, alle analisi e ai commenti sulle partite.

I film su Sky Cinema martedì 1 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – The Beekeeper . Jason Statham è protagonista dell’action diretto da David Ayer. Un ex agente di un’organizzazione segreta scatena una personale vendetta contro una rete criminale responsabile di una sofisticata truffa.

– . Jason Statham è protagonista dell’action diretto da David Ayer. Un ex agente di un’organizzazione segreta scatena una personale vendetta contro una rete criminale responsabile di una sofisticata truffa. Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Emily . Emma Mackey interpreta Emily Brontë nel film ispirato alla vita dell’autrice di Cime tempestose.

– . Emma Mackey interpreta Emily Brontë nel film ispirato alla vita dell’autrice di Cime tempestose. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Ghostbusters: Acchiappafantasmi . Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones nella versione del 2016 della celebre saga.

– . Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones nella versione del 2016 della celebre saga. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo . Il giovane Gru sogna di diventare il più grande supercattivo del mondo.

– . Il giovane Gru sogna di diventare il più grande supercattivo del mondo. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Scontro tra titani . Avventura fantasy ispirata alla mitologia greca con Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes.

– . Avventura fantasy ispirata alla mitologia greca con Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Vita privata . Thriller della serata sul canale dedicato alla suspense.

– . Thriller della serata sul canale dedicato alla suspense. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Cetto c’è, senzadubbiamente . Antonio Albanese torna nel ruolo dell’irriverente Cetto La Qualunque.

– . Antonio Albanese torna nel ruolo dell’irriverente Cetto La Qualunque. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Quel mostro di suocera . Commedia romantica con Jennifer Lopez e Jane Fonda.

– . Commedia romantica con Jennifer Lopez e Jane Fonda. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Le buone stelle – Broker. Dramma diretto da Hirokazu Kore’eda.

Stasera in TV, martedì 1 settembre: cosa scegliere

La sfida principale della serata è tra due serie che arrivano per la prima volta sulla televisione generalista. Rai 1 propone La legge di Lidia Poët con Matilda De Angelis, mentre Canale 5 punta sull’ambientazione italiana e sul respiro internazionale di Hotel Costiera.

Chi preferisce il cinema può scegliere Liam Neeson in L’ultima vendetta su Rai 2 oppure Karate Kid – La leggenda continua su TV8. Rai Movie propone invece Itaca – Il ritorno, mentre Rai 4 punta sul dramma storico Rebellion – Un atto di guerra.

Per gli appassionati di calcio, Italia 1 trasmette in diretta Torino-Monza di Coppa Italia. L’intrattenimento passa invece dal Nove con Comedy Match, mentre Rai 3 dedica la propria prima serata alla musica con Il mio nome è Riccardo Cocciante.

Su Sky Cinema Uno l’action è protagonista con The Beekeeper e Jason Statham. Tra le altre alternative spiccano Emily, Ghostbusters: Acchiappafantasmi, Scontro tra titani e la commedia Quel mostro di suocera.