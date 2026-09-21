Minerva – La scuola è una serie tv italiana teen drama del 2026, disponibile dal 22 settembre su Netflix. Composta da 8 episodi, è diretta da Ivan Silvestrini e racconta la vita di un gruppo di adolescenti all’interno di un severissimo liceo militare di Napoli.

I protagonisti sono Ciro Minopoli, Biagio Venditti e Margherita Buoncristiani, rispettivamente nei ruoli di Salvo Fusco, Vincenzo Cipriani e Camilla Savino. Tre ragazzi profondamente diversi che entrano al Minerva per ragioni altrettanto differenti. Tra disciplina, rivalità, amori proibiti e segreti, gli allievi scoprono presto che dietro le regole della scuola si nasconde una verità molto più complessa. citeturn0search0turn0search1

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Minerva – La scuola

La regia degli otto episodi è affidata a Ivan Silvestrini. La sceneggiatura è firmata da Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano e Michela Straniero.

La serie è prodotta da Roberto Sessa per Picomedia, società del gruppo Asacha e parte di Fremantle.

Al centro della storia c’è Salvo Fusco, interpretato da Ciro Minopoli. Il ragazzo proviene da una casa famiglia e non ha scelto il liceo militare soltanto per costruirsi un futuro. Salvo vuole scoprire che cosa sia realmente accaduto al suo migliore amico scomparso.

Vincenzo Cipriani, interpretato da Biagio Venditti, proviene invece da una famiglia legata al mondo militare. Il suo obiettivo è seguire le orme del padre, ma la permanenza al Minerva lo costringe progressivamente a chiedersi se quella strada corrisponda davvero ai suoi desideri.

Camilla Savino, interpretata da Margherita Buoncristiani, è una ragazza milanese abituata a una vita privilegiata. Il padre decide di mandarla al Minerva per correggerne il comportamento ribelle.

Tra gli adulti figurano Massimiliano Gallo come comandante Achille Giordano, Irene Maiorino nel ruolo della vicecomandante Teresa Bonaiuto e Cristiana Capotondi come Laura Canali, insegnante civile di filosofia. citeturn0search1turn1search7

Dove è stata girata?

Minerva – La scuola è ambientata a Napoli e le riprese sono state realizzate principalmente tra Portici ed Ercolano.

La location fondamentale è la splendida Reggia di Portici, residenza borbonica settecentesca che nella serie diventa il liceo militare Minerva. Il set ha occupato la struttura per diversi mesi e la produzione ne ha sfruttato sale storiche, corridoi, cortili e giardini.

La Sala Pompeiana è stata trasformata nell’ufficio del comandante Achille Giordano, mentre la Sala delle Udienze è diventata la sala professori. La Sala delle Guardie ospita invece nella finzione il solenne giuramento degli allievi.

Un’altra location fondamentale è Villa Campolieto a Ercolano, una delle più importanti ville vesuviane del Miglio d’Oro. Le due residenze storiche sono state combinate per costruire gli ambienti dell’immaginaria scuola militare. citeturn0search1turn1search7

Trama della serie tv Minerva – La scuola

Entrare al Minerva significa abbandonare quasi completamente la vita alla quale un adolescente è abituato.

Gli allievi vengono svegliati all’alba per l’alzabandiera, indossano la divisa e devono rispettare una rigida gerarchia. I telefoni cellulari sono vietati, così come gli abiti civili.

Alle normali materie scolastiche si aggiungono tattica militare e scherma.

Anche le relazioni sentimentali sono proibite.

In questo ambiente arriva Salvo Fusco.

Il ragazzo proviene da una casa famiglia e porta con sé un obiettivo che nessuno dovrebbe conoscere: vuole capire che cosa sia accaduto al suo migliore amico.

La sua scomparsa nasconde qualcosa e Salvo è convinto che proprio il Minerva possa offrirgli le risposte che sta cercando.

Accanto a lui c’è Vincenzo Cipriani.

Per Vincenzo la divisa rappresenta apparentemente una scelta naturale. Proviene da una famiglia di militari e desidera ripercorrere la carriera del padre.

Ma vivere realmente all’interno di quella struttura significa confrontarsi con il peso delle aspettative familiari e comprendere se il futuro immaginato dagli altri corrisponda veramente al proprio.

Completamente differente è Camilla Savino.

Arriva da Milano e considera inizialmente il Minerva quasi una punizione. Suo padre l’ha iscritta con la speranza che la disciplina riesca a modificare il suo carattere ribelle.

Camilla, però, non ha alcuna intenzione di lasciarsi trasformare facilmente.

Intorno ai tre protagonisti si muove un gruppo di giovani altrettanto complesso.

Ci sono Paola e Diego Giordano, Max, Rachele e Adele, oltre agli altri cadetti con i quali nascono amicizie, gelosie, rivalità e sentimenti che il regolamento proibisce.

La scuola pretende obbedienza.

Gli adolescenti scoprono invece che crescere significa anche imparare a mettere in discussione ciò che viene imposto.

La stessa contraddizione coinvolge gli adulti.

Il comandante Achille Giordano rappresenta l’autorità e considera disciplina e rispetto delle regole valori irrinunciabili. Ma la presenza del figlio all’interno della scuola lo costringe a confrontarsi con situazioni nelle quali essere comandante ed essere padre non conducono necessariamente alla stessa decisione.

La vicecomandante Teresa Bonaiuto appartiene al sistema militare, ma comincia a interrogarsi sui suoi limiti.

L’insegnante di filosofia Laura Canali rappresenta invece lo sguardo civile. Insegnare ai ragazzi a sviluppare un pensiero autonomo all’interno di un’istituzione costruita sull’obbedienza crea inevitabilmente tensioni.

E mentre amicizie e amori mettono alla prova il regolamento, Salvo continua segretamente la propria ricerca.

Più si avvicina alla verità sul suo migliore amico, più comprende che ciò che è accaduto potrebbe coinvolgere direttamente il Minerva e persone che hanno tutto l’interesse a impedire che il passato torni alla luce.

Spoiler finale

Minerva – La scuola debutta su Netflix il 22 settembre 2026 e tutti gli otto episodi vengono distribuiti sulla piattaforma.

Al momento della preparazione di questo articolo la serie non è ancora stata pubblicata integralmente. Netflix ha presentato in anteprima i primi due episodi al Giffoni Film Festival, ma non ha divulgato l’epilogo della stagione. citeturn0search1turn0search2

Non è quindi corretto anticipare come fatti eventi che appartengono agli episodi non ancora disponibili.

Il principale mistero da risolvere riguarda Salvo e la scomparsa del suo migliore amico.

Il ragazzo è entrato al Minerva proprio per cercare risposte e la sua indagine rappresenta il filo thriller che accompagna la crescita dei protagonisti.

Il finale dovrà inoltre chiarire quale futuro sceglieranno Vincenzo e Camilla dopo l’esperienza nella scuola e quali conseguenze avranno le relazioni sentimentali proibite nate tra i cadetti.

Particolarmente importante sarà anche il conflitto degli adulti.

Achille Giordano, Teresa Bonaiuto e Laura Canali devono infatti confrontarsi con una domanda che attraversa l’intera serie: fino a che punto una regola rimane giusta quando applicarla significa ignorare le persone?

Il finale completo potrà essere ricostruito dopo la distribuzione degli otto episodi, distinguendo così gli eventi realmente mostrati dalla serie dalle anticipazioni del materiale promozionale.

Cast completo della serie tv Minerva – La scuola

Il cast mescola giovani interpreti e attori già affermati. Ciro Minopoli, Biagio Venditti e Margherita Buoncristiani guidano il gruppo degli allievi, mentre Massimiliano Gallo, Cristiana Capotondi e Irene Maiorino interpretano tre figure centrali tra gli adulti del Minerva.