Futura è un film drammatico italiano del 2021, diretto da Lamberto Sanfelice e in onda su Rai 5. I protagonisti sono Niels Schneider, Daniela Vega, Matilde Gioli e Aurora Onofri.

Louis è un trombettista jazz di talento che ha rinunciato alla musica. Per mantenere l’ex moglie Valentina e la figlia Anita guida un taxi e accompagna l’amica Lucya nelle consegne di cocaina della notte milanese. La proposta di tornare sul palco gli offre una possibilità di riscatto, ma uscire dal giro criminale mette in pericolo anche la sua famiglia.

Regia, produzione e protagonisti del film Futura

La regia è di Lamberto Sanfelice, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Fabio Natale, con la collaborazione di Alessandro Valenti. Il film è prodotto da Indiana Production, MeMo Films e Lalavì Film con Rai Cinema e Rosebud Entertainment Pictures.

La fotografia è di Luca Bigazzi. Il montaggio è curato da Cristiano Travaglioli e Riccardo Cannella. Le musiche originali sono composte ed eseguite da Stefano Di Battista, Enrico Rava, Lorenzo Cosi e Giovanni Damiani.

Niels Schneider interpreta Louis Pieri, musicista bloccato dal confronto con il padre Max, celebre sassofonista morto dopo essere stato a lungo assente. Daniela Vega è Lucya, cantante lirica cilena e compagna delle sue notti. Matilde Gioli interpreta Valentina e Aurora Onofri è Anita, figlia di Louis e giovane pianista.

Dove è stato girato?

Futura è stato girato a Milano e nella sua provincia. La città viene mostrata soprattutto di notte, fra strade periferiche, grandi complessi residenziali, locali e percorsi attraversati dal taxi di Louis.

Fra gli ambienti riconoscibili figurano i club della notte milanese, compreso il Plastic, e gli spazi nei quali Lucya canta mentre Louis svolge le consegne. La fotografia alterna neon e oscurità, costruendo una Milano lontana dalle immagini turistiche.

Gli spazi dedicati al jazz hanno un tono diverso: sale prova, palchi e una casa fuori città riportano Louis verso il passato e verso il rapporto mai risolto con il padre. La contrapposizione fra notte criminale e musica definisce anche il suo conflitto interiore.

Trama del film Futura

Louis Pieri vive a Milano, ma viene da Parigi ed è figlio del sassofonista Max Perri. Ha ereditato il talento musicale del padre insieme alla paura di non esserne all’altezza. Dopo le prime difficoltà ha abbandonato la tromba e ha scelto una vita che gli consente di guadagnare senza affrontare quel confronto.

Di notte guida un taxi e accompagna Lucya, amica cilena che vende cocaina e canta brani lirici nei locali. Il denaro serve anche a sostenere Valentina e la figlia Anita. Con entrambe Louis mantiene però una distanza emotiva che ripete, senza volerlo, l’assenza vissuta con suo padre.

Anita studia pianoforte e cerca un dialogo con lui attraverso la musica. Louis riconosce il talento della figlia, ma fatica a offrirle la presenza di cui avrebbe bisogno. Lucya, a sua volta, porta con sé la sofferenza per un figlio lontano che non conosce la sua nuova identità.

La svolta arriva quando Nico, vecchio amico di Max, invita Louis a suonare con la propria band in un concerto importante. Il trombettista ricomincia a provare e immagina di poter abbandonare lo spaccio. I criminali con i quali lavora, però, non intendono lasciarlo andare senza conseguenze.

Spoiler finale

Louis prova a separarsi dal circuito delle consegne e concentra le energie sul concerto. La reazione degli uomini legati allo spaccio rende chiaro che la sua doppia vita ha ormai superato il confine fra la notte e la famiglia. Anita finisce coinvolta e resta ferita in un incidente, costringendo Louis a riconoscere il prezzo delle proprie scelte.

Il protagonista comprende che tornare alla musica non può essere soltanto un’occasione professionale. Deve assumersi la responsabilità di essere padre, interrompere il meccanismo che lo lega alla figura di Max e smettere di usare la frustrazione come giustificazione per la propria assenza.

Il finale affida alla musica il possibile ricongiungimento fra Louis e Anita. La tromba del padre e il pianoforte della figlia costruiscono un dialogo che le parole non erano riuscite a creare. La conclusione non garantisce un successo facile né cancella il pericolo vissuto, ma mostra Louis orientato verso una scelta diversa: restare e condividere il futuro della figlia.

Cast del film Futura