Piccolo corpo è un film drammatico del 2021, diretto da Laura Samani e in onda su Rai 5. È una coproduzione fra Italia, Francia e Slovenia, interpretata principalmente da Celeste Cescutti e Ondina Quadri.

Agli inizi del Novecento, Agata perde la figlia durante il parto. Convinta che la bambina non battezzata sia destinata al Limbo, parte dalla laguna verso un santuario di montagna nel quale, secondo una leggenda, i neonati nati morti possono tornare alla vita per il tempo di un respiro.

Regia, produzione e protagonisti del film Piccolo corpo

La regia è di Laura Samani, autrice anche del soggetto e della sceneggiatura insieme a Marco Borromei ed Elisa Dondi. È il suo primo lungometraggio. Il film è prodotto da Nadia Trevisan e Alberto Fasulo per Nefertiti Film con Rai Cinema, in coproduzione con Tomsa Films e Vertigo.

La fotografia è di Mitja Ličen, il montaggio di Chiara Dainese e le musiche di Fredrika Stahl. Il film è recitato in friulano e dialetto veneto, con alcuni dialoghi in sloveno. Le riprese sono state realizzate seguendo l’ordine cronologico della storia.

Celeste Cescutti interpreta Agata, adolescente che trasforma il lutto in un viaggio fisico. Ondina Quadri è Lince, guida enigmatica che vive fuori dalle identità imposte dalla comunità. Il loro incontro sposta gradualmente il racconto dalla fede solitaria alla solidarietà.

Dove è stato girato?

Piccolo corpo è stato girato tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il percorso inizia nella laguna veneta, fra la spiaggia della Brussa di Caorle e l’area di Bibione, e continua verso il Friuli e le montagne della Carnia.

Fra le location figurano il canale Cormôr, il bosco Baredi di Muzzana del Turgnano e Villa Mangilli Schubert. Le sequenze di montagna raggiungono il Lago del Predil, nel Tarvisiano, utilizzato per il passaggio finale verso il santuario.

La neve che compare nella seconda parte è reale e arrivò durante la lavorazione. Il cambiamento del paesaggio accompagna quello delle protagoniste: alla laguna orizzontale e chiusa succedono boschi, rocce, acqua gelida e percorsi sempre più difficili.

Trama del film Piccolo corpo

Agata vive in una piccola comunità di pescatori. La figlia nasce morta e il sacerdote le spiega che non può essere battezzata perché non ha respirato. La madre non accetta che l’anima della bambina resti senza nome e senza una destinazione riconosciuta dalla sua fede.

Dopo aver sentito parlare del Santuario del Respiro, Agata dissotterra il corpo, lo depone in una scatola di legno e parte di nascosto. Il marito Mattia e la comunità non condividono la sua decisione. La giovane non conosce la strada né il mondo oltre l’isola, ma procede verso nord.

Durante il viaggio incontra Lince, che conosce sentieri, lingue e pericoli. Lince si offre di guidarla chiedendo una parte di ciò che crede sia nascosto nella scatola. Quando scopre che contiene il corpo della neonata, inizialmente si allontana.

Le due si ritrovano dopo rapimenti, aggressioni e attraversamenti difficili. Agata scopre che Lince è una giovane donna che ha scelto per sé un nuovo nome e un’identità indipendente. Entrambe cercano un luogo nel quale poter decidere chi essere, lontano dalle regole delle comunità da cui provengono.

Spoiler finale

Vicino al santuario, Agata deve attraversare un lago gelido. Esausta, si immerge nell’acqua con la figlia e muore. Il suo gesto conclude il viaggio personale, ma non il percorso della bambina: Lince recupera il piccolo corpo e decide di portarlo fino al santuario.

Le donne del luogo compiono il rito. La neonata respira per un solo istante, il tempo necessario perché Lince possa battezzarla. Le dà il nome Mare, parola che richiama l’origine di Agata e ciò che Lince aveva scelto di credere pur non avendolo mai visto.

Il miracolo resta sospeso fra fede, visione e realtà. Il punto decisivo è che Lince porta a termine la promessa quando Agata non può più farlo. La figlia ottiene un nome e una sepoltura; Lince diventa la custode del desiderio della madre e chiude il film dirigendosi simbolicamente verso il mare.

Cast del film Piccolo corpo