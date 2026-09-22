Martedì 22 settembre, su Real Time, va in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. La trasmissione è proposta dalle ore 21:20 circa.

Primo Appuntamento 22 settembre, Monica cena con Nicola

Alla conduzione di Primo Appuntamento del 22 settembre torna Flavio Montrucchio, affiancato nel ruolo di barman da Marco, che ha il compito di accogliere i single che arrivano nel locale e preparare loro gli aperitivi.

A Primo Appuntamento di oggi arriva Monica. Ha 60 anni, è di Napoli. È un’artista e nella vita dipinge, ma fa anche la cantante, soprattutto nei generi rock e blues. In passato ha vissuto negli Stati Uniti, dove è arrivata dopo aver sposato un cittadino statunitense. Ha scelto di partecipare allo show con la speranza di trovare l’amore della sua vita. La single cena insieme a Nicola, 64enne e imprenditore. Anche lui è originario di Napoli e in passato ha lavorato come musicista, suonando il basso in una band. Si definisce “molto passionale”.

Liberato cena con Martina

Durante Primo Appuntamento del 22 settembre torna Eleonora, già protagonista di una puntata di qualche settimana fa, quando aveva avuto la possibilità di rivedere Daniel, un pugile che aveva già incontrato una volta. Il suo appuntamento non è andato a buon fine e, così, ha deciso di riprovarci. Ha 29 anni, si definisce “esigente e impaziente” e ha le idee chiare: vorrebbe conoscere un ragazzo deciso, simpatico e con i suoi stessi valori. La ragazza incontra Giuseppe, bartender romano di 32 anni. Nella vita ha viaggiato tanto, è single da un anno e mezzo e confessa: “Ho una sorta di maledizione che fa finire ogni mia relazione dopo un anno e mezzo“.

La puntata va avanti con Liberato. Salernitano d’origine, ha 29 anni ed è sia uno scrittore che uno studente universitario. Si definisce un ragazzo “molto tranquillo” e afferma: “Nella mia vita ho già affrontato di tutto e niente mi può spaventare. Ho iniziato a scrivere per liberarmi dai miei fantasmi, cioè la mia famiglia. Ho subito maltrattamenti da mio padre sin da tenere età, ci teneva chiusi in casa, eravamo controllati sul cibo. Era una vita da inferno. A un certo punto mio padre si è ammalato e io sono diventato più forte di lui e ho salvato la mia famiglia, portandola via da quella casa“. Passa la serata insieme a Martina, 27enne di Napoli. Lavora in un fast food e confessa: “Cerco sempre di aiutare le altre persone, gli altri mi definiscono radiosa e simpatica“. Ha deciso di rimettersi in gioco dopo aver scoperto il tradimento del suo ex fidanzato.

Primo Appuntamento 22 settembre, Massimo e Chiara

Infine, a Primo Appuntamento del 22 settembre ci sono Massimo e Chiara. Lui ha 68 anni, è di Lecce e per oltre 45 anni ha lavorato come gelatiere Si definisce un “uomo d’altri tempi” e “buongustaio”. Spera di conoscere una donna caratterialmente tranquilla e possibilmente appassionata di musica. Lei ha 69 anni, è di Bari e si definisce “romantica” e “amante del bello”. Ha una spiccata vena artistica al punto da cantare e scrivere poesie, ha vinto il riconoscimento di Miss Nonna e ha le idee chiare: “Non si smette mai di essere nonna“.