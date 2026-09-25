Familiar Touch è un film drammatico statunitense del 2024 scritto e diretto da Sarah Friedland, in onda su Rai 3. Presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, racconta con grande delicatezza l’ingresso di una donna anziana in una struttura residenziale assistita e il suo rapporto con una memoria che comincia progressivamente a cambiare.

Protagonista è Kathleen Chalfant nel ruolo di Ruth, una donna di ottant’anni che continua a percepirsi come indipendente, vitale e pienamente capace di decidere della propria esistenza. Nel cast figurano inoltre Carolyn Michelle, Andy McQueen e H. Jon Benjamin.

Regia, produzione e protagonisti del film Familiar Touch

La regia e la sceneggiatura sono firmate da Sarah Friedland, al suo esordio nel lungometraggio.

Il film è prodotto da Alexandra Byer, Matthew Thurm e Sarah Friedland. Tra le società coinvolte figurano Rathaus Films e Go For Thurm.

La fotografia è curata da Gabe C. Elder, mentre il montaggio è di Aacharee “Ohm” Ungsriwong e Kate Abernathy.

Il personaggio centrale è Ruth, interpretato da Kathleen Chalfant. La donna sta attraversando una fase di progressivo deterioramento della memoria, ma continua a conservare desideri, emozioni e una precisa percezione della propria identità.

H. Jon Benjamin interpreta Steve, suo figlio, mentre Carolyn Michelle e Andy McQueen sono Vanessa e Brian, due delle persone che accompagnano Ruth nella nuova quotidianità.

Dove è stato girato?

Familiar Touch è stato girato in California, principalmente tra Pasadena e Altadena.

La location più importante è Villa Gardens a Pasadena, una vera comunità residenziale per anziani con differenti livelli di assistenza.

La scelta non è stata soltanto scenografica.

Sarah Friedland ha coinvolto direttamente residenti e personale della struttura nella realizzazione del film. Prima delle riprese è stato organizzato un laboratorio cinematografico durato diverse settimane e numerosi residenti hanno successivamente partecipato alla produzione davanti e dietro la macchina da presa.

Le riprese principali all’interno di Villa Gardens sono durate circa quindici giorni.

Gli spazi reali della struttura, dalle camere alle aree comuni fino alla piscina e alla cucina, diventano così parte integrante del racconto e permettono al film di evitare una rappresentazione artificiale della vita in una residenza assistita.

Trama del film Familiar Touch

Ruth è una donna di ottant’anni che vive ancora il proprio corpo e la propria quotidianità con una forte sensazione di autonomia.

La memoria, però, ha cominciato a tradirla.

All’inizio della storia Ruth trascorre del tempo con un uomo molto più giovane.

Tra i due esiste una familiarità evidente, ma qualcosa non coincide con la percezione della donna.

Quell’uomo è infatti Steve, suo figlio.

Ruth non sempre riesce a riconoscerlo come tale.

Steve comprende che la madre non può più continuare a vivere completamente sola e la accompagna in una struttura residenziale assistita.

Per Ruth il trasferimento non rappresenta semplicemente un cambio di abitazione.

Significa entrare in un ambiente nel quale gli altri la identificano immediatamente attraverso la sua età e le sue necessità.

Lei, invece, continua a percepirsi attraverso ciò che ha fatto, desiderato e amato nel corso della vita.

Ruth osserva gli altri residenti, partecipa alle attività e comincia lentamente a costruire nuove relazioni.

Un luogo esercita su di lei un’attrazione particolare: la cucina.

Ruth ha lavorato per anni come cuoca e muoversi tra ingredienti e preparazioni risveglia gesti che la memoria conserva in maniera differente rispetto ai nomi e alle informazioni.

Il rapporto con Vanessa diventa particolarmente importante.

L’assistenza non viene raccontata soltanto come una serie di prestazioni pratiche, ma attraverso il contatto fisico, la fiducia e i piccoli rituali quotidiani.

Anche Brian entra gradualmente nell’universo di Ruth.

La protagonista alterna momenti di grande lucidità ad altri nei quali passato e presente si sovrappongono.

Il film non trasforma però questa condizione in un mistero da risolvere.

Il centro della storia rimane Ruth.

La donna continua a provare desiderio, imbarazzo, curiosità e attrazione. Continua soprattutto a possedere una propria identità anche quando alcuni ricordi diventano difficili da raggiungere.

Spoiler finale

Nel finale Ruth raggiunge una maggiore consapevolezza della propria condizione, senza che il film trasformi questo momento in una guarigione impossibile.

La memoria continua a essere instabile.

Steve torna a trovarla e tra madre e figlio si crea uno dei momenti più teneri della storia.

L’uomo cerca di coinvolgerla e comincia a ballare sulle note di Don’t Make Me Over di Dionne Warwick.

Ruth accetta il gioco.

I due ballano insieme e, per qualche istante, la relazione tra madre e figlio riesce a esistere senza essere definita dalla malattia.

Durante il ballo Ruth incrocia anche lo sguardo di Brian e tra i due passa un sorriso complice.

Sarah Friedland sceglie però di non terminare il film con questa immagine rassicurante.

Nell’ultima sequenza torniamo alla quotidianità dell’assistenza.

Una caregiver, con mascherina e guanti, si prepara ad aiutare Ruth durante il bagno.

È un’immagine semplice ma significativa: l’arrivo della pandemia sta per modificare ulteriormente la vita all’interno della struttura.

Il finale sottolinea soprattutto che l’intimità di Ruth non appartiene esclusivamente alla famiglia.

Nella sua nuova vita sono gli operatori e le persone che quotidianamente si prendono cura di lei a diventare presenze fondamentali.

La memoria può cambiare, ma Ruth non scompare insieme ai suoi ricordi.

Rimangono il corpo, le emozioni, il desiderio e la capacità di costruire nuove forme di relazione.

Cast completo del film Familiar Touch

Kathleen Chalfant interpreta Ruth, protagonista assoluta del film. H. Jon Benjamin è suo figlio Steve, mentre Carolyn Michelle e Andy McQueen interpretano Vanessa e Brian.