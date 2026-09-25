Nella puntata di mercoledì 24 settembre 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato un nuovo cambio della guardia. A conquistare il titolo sono stati Gli Inseparabili, squadra composta da Andrea, Davide e Gianluca, tre amici provenienti da Campi Bisenzio.

Il nome scelto dal trio racconta bene il loro legame. I tre concorrenti, infatti, sono amici dai tempi dell’asilo e hanno portato in studio un’intesa costruita negli anni, fatta di confidenza, complicità e conoscenza reciproca.

Gli Inseparabili hanno battuto le campionesse uscenti, Le Nonno Rock, squadra composta da Lidia, Arianna e Martina, provenienti da Gravina in Puglia. Le tre ragazze avevano conquistato il titolo battendo Le Pappardelle, ma il loro percorso si è interrotto dopo cinque puntate.

Per Andrea, Davide e Gianluca, invece, la puntata del 24 settembre ha segnato l’inizio di una nuova avventura. All’Ultima Catena sono arrivati con un montepremi da 17.500 euro, ma non sono riusciti a trovare la parola finale. La soluzione corretta era “Tenuta”.

Gli Inseparabili: la sfida contro Le Nonno Rock a Reazione a Catena

Gli Inseparabili hanno conquistato il titolo battendo le campionesse uscenti, Le Nonno Rock. La squadra pugliese, formata da Lidia Marvulli, Arianna Marvulli e Martina Loverre, era riuscita pochi giorni prima a interrompere il lungo regno de Le Pappardelle, diventando una delle novità più seguite del programma.

La partita si è aperta molto bene per gli sfidanti. Andrea, Davide e Gianluca sono partiti con grande energia, riuscendo ad accumulare subito un buon vantaggio. Nelle prime fasi della puntata hanno mostrato prontezza e una buona capacità di ragionare insieme, confermando il senso del loro nome.

Le Nonno Rock hanno provato a rientrare in gara e in alcuni momenti sono riuscite ad accorciare le distanze. La loro esperienza da campionesse, però, non è bastata a fermare l’avanzata degli sfidanti.

Il momento decisivo è arrivato all’Intesa Vincente. Le Nonno Rock hanno giocato con 55 secondi a disposizione, mentre Gli Inseparabili sono riusciti a mantenere maggiore lucidità nella prova finale. Il risultato è stato 5 a 3 per Andrea, Davide e Gianluca, che hanno così conquistato il titolo di nuovi campioni di Reazione a Catena.

Ultima Catena: soluzione “Tenuta” e montepremi da 17.500 euro

Gli Inseparabili hanno iniziato l’Ultima Catena con un montepremi molto importante: 140.000 euro.

Il percorso finale era partito nel modo giusto. I nuovi campioni hanno trovato diversi collegamenti senza dimezzare subito la cifra, riuscendo a mantenere intatto il bottino nelle prime fasi del gioco. Poi, però, sono arrivati alcuni errori che hanno ridotto progressivamente il montepremi.

Tra i passaggi più delicati ci sono stati i collegamenti con Carica, Piatti, Via e Retta. Alcune risposte non corrette hanno portato a più dimezzamenti, fino a far scendere la cifra a 17.500 euro.

All’ultima parola, Andrea, Davide e Gianluca hanno ragionato a lungo sulla possibile soluzione. Durante il confronto hanno anche pronunciato la parola corretta, ma non l’hanno scelta come risposta definitiva. La soluzione dell’Ultima Catena era “Tenuta”.

Gli Inseparabili non hanno quindi vinto i 17.500 euro in palio. Il loro percorso, però, potrà continuare nella puntata successiva, dove torneranno come campioni in carica.

Reazioni social: Le Nonno Rock salutano, Gli Inseparabili incuriosiscono

L’arrivo de Gli Inseparabili ha subito attirato l’attenzione del pubblico di Reazione a Catena. Il loro nome, legato a un’amicizia nata all’asilo, ha dato al trio un’identità chiara e riconoscibile fin dalla presentazione.

La sconfitta de Le Nonno Rock ha invece chiuso un percorso breve ma significativo. Le tre ragazze di Gravina in Puglia erano riuscite a compiere una vera impresa battendo Le Pappardelle, campionesse da record e amatissime dal pubblico.

Proprio per questo, il cambio di campioni è stato seguito con curiosità. Da una parte c’era l’affetto per Le Nonno Rock, dall’altra l’interesse per Andrea, Davide e Gianluca, chiamati ora a dimostrare di poter reggere il titolo nelle prossime puntate.

Il mancato successo all’Ultima Catena ha lasciato un po’ di rammarico, soprattutto perché la parola “Tenuta” era stata nominata durante il ragionamento. Tuttavia, la prima puntata da campioni può essere condizionata dall’emozione, e Gli Inseparabili avranno subito una nuova occasione.

Reazione a Catena: chi sono Gli Inseparabili

Gli Inseparabili sono i nuovi campioni di Reazione a Catena nella puntata del 24 settembre 2026. La squadra è composta da Andrea, Davide e Gianluca.

I tre concorrenti vengono da Campi Bisenzio, in Toscana, e sono amici dai tempi dell’asilo. Proprio questo legame così lungo ha ispirato il nome della squadra.

Andrea è uno dei componenti del trio e ha condiviso con Davide e Gianluca il percorso che li ha portati fino al titolo.

Davide fa parte della squadra e ha partecipato alla conquista della vittoria contro Le Nonno Rock.

Gianluca completa il gruppo degli Inseparabili, formato da tre amici cresciuti insieme.

Al momento non sono state rese note le età precise dei concorrenti. Alla loro prima Ultima Catena hanno giocato per 17.500 euro, ma non hanno indovinato la parola “Tenuta”. Non hanno quindi conquistato alcuna vincita, ma torneranno nella prossima puntata come campioni in carica.