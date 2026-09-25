Weiss & Morales – Il ritiro è un film poliziesco del 2025, in onda su Rai Premium. Si tratta del terzo capitolo della serie investigativa ispano-tedesca Weiss & Morales e corrisponde all’episodio originale intitolato La esencia.

Diretto da Lucía Estévez, il film porta questa volta Nina Weiss e Raúl Morales, interpretati da Katia Fellin e Miguel Ángel Silvestre, sull’isola di La Gomera. Una giovane tedesca viene trovata morta durante un ritiro spirituale e dietro l’atmosfera apparentemente pacifica del resort emergono sostanze allucinogene, segreti e testimonianze contraddittorie.

Regia, produzione e protagonisti del film Weiss & Morales – Il ritiro

La regia di questo capitolo è affidata a Lucía Estévez.

La sceneggiatura coinvolge Ron Markus, Carlota Dans, Nina Hernández, Puri Seixido e Alfonso Blanco, sulla base del progetto originale ideato da Pepe Coira.

La produzione nasce dalla collaborazione internazionale tra RTVE, Portocabo Canarias, ZDF, Nadcon Film e ZDF Studios.

I protagonisti rimangono Miguel Ángel Silvestre nel ruolo del sergente Raúl Morales della Guardia Civil e Katia Fellin come Nina Weiss, agente della Polizia Criminale Federale tedesca.

I due investigatori hanno ormai superato molte delle iniziali diffidenze professionali e la loro collaborazione potrebbe diventare stabile.

Parallelamente Nina continua a indagare su un mistero molto più personale: l’identità del proprio padre biologico.

Dove è stato girato?

Weiss & Morales – Il ritiro è stato girato alle Isole Canarie.

La location fondamentale di questo capitolo è La Gomera e, in particolare, il suggestivo Valle Gran Rey.

Proprio qui è ambientato il resort spirituale La Esencia nel quale avviene il delitto.

Gli imponenti rilievi vulcanici, i dirupi, la vegetazione e le vedute sull’Oceano Atlantico vengono utilizzati come parte integrante dell’indagine.

La Gomera possiede inoltre un significato personale per Nina: è il luogo nel quale è nata e nel quale ha trascorso parte della propria infanzia.

La serie è stata realizzata interamente tra Gran Canaria e La Gomera, sfruttando location autentiche dell’arcipelago anziché ricostruirle altrove.

Trama del film Weiss & Morales – Il ritiro

La collaborazione tra Nina Weiss e Raúl Morales ha funzionato così bene che le autorità tedesche e spagnole stanno valutando la possibilità di renderla permanente.

A Nina viene proposto di rimanere alle Canarie e lavorare stabilmente accanto a Morales.

La poliziotta non ha ancora preso una decisione quando arriva un nuovo caso.

Questa volta bisogna raggiungere La Gomera.

Nel Valle Gran Rey si trova La Esencia, un resort che organizza ritiri spirituali.

Gli ospiti arrivano sull’isola per allontanarsi dalla quotidianità, meditare e partecipare a cerimonie pensate per favorire una maggiore conoscenza di se stessi.

Dopo una sessione di gruppo, però, una partecipante scompare.

Poco dopo viene ritrovato il corpo di Bella Münch, giovane tedesca.

La donna è stata accoltellata e il cadavere viene rinvenuto sotto un punto panoramico.

L’indagine si concentra immediatamente sulle persone presenti al ritiro.

A complicare tutto c’è la scomparsa del fidanzato della vittima, che diventa naturalmente il primo sospettato.

Nina e Raúl interrogano Diana, responsabile del resort, e il suo assistente Óscar.

Entrambi sostengono che La Esencia sia un luogo sicuro.

Le testimonianze degli ospiti raccontano però una realtà differente.

Durante alcune cerimonie vengono utilizzate sostanze psicotrope.

Gli investigatori scoprono in particolare il ricorso all’ayahuasca, potente preparato allucinogeno utilizzato durante rituali di carattere sciamanico.

Alcuni partecipanti ricordano soltanto frammenti di ciò che è accaduto.

Altri sembrano deliberatamente nascondere informazioni.

Nina e Raúl devono quindi ricostruire una notte nella quale le percezioni dei presenti sono state profondamente alterate.

Emergono identità non completamente sincere, rapporti sentimentali nascosti e tensioni che precedono di molto l’arrivo di Bella sull’isola.

Nel frattempo l’indagine assume anche una dimensione personale.

Nina è tornata nel luogo della propria infanzia e continua a chiedere alla madre Margarethe informazioni sul padre biologico.

La donna ricorda soltanto frammenti del passato.

Un vecchio fotogramma trovato da Nina, però, sembra finalmente offrire una traccia concreta.

Anche Raúl attraversa un momento complicato.

Il rapporto con la moglie Sara è in crisi e il suocero Gustavo, influente presidente della Camera di Commercio, non nasconde di aver sempre desiderato per la figlia un marito socialmente più prestigioso di un semplice poliziotto.

Spoiler finale

L’indagine dimostra progressivamente che la morte di Bella non può essere spiegata soltanto attraverso la cerimonia con l’ayahuasca.

Le sostanze assunte dai partecipanti hanno confuso ricordi e testimonianze, creando l’ambiente ideale perché qualcuno potesse manipolare ciò che era realmente accaduto.

Il fidanzato scomparso della vittima appare inizialmente come il sospettato principale, ma Nina e Raúl comprendono che la sua sparizione rappresenta soltanto una parte di un intreccio più ampio.

Le indagini fanno emergere identità scambiate e segreti familiari che collegano alcuni partecipanti molto più profondamente di quanto avessero dichiarato.

La ricostruzione delle ore successive alla cerimonia permette infine ai due investigatori di individuare le contraddizioni decisive e di ricostruire il percorso compiuto da Bella prima di essere trovata morta.

Il caso viene risolto dopo aver separato gli eventi realmente avvenuti dalle percezioni alterate dei partecipanti al ritiro.

Ma il capitolo non si conclude soltanto con l’indagine.

Per Nina il soggiorno a La Gomera riapre definitivamente il mistero della propria nascita.

Il vecchio materiale recuperato durante le ricerche personali contiene infatti un indizio importante sull’uomo che Margarethe aveva conosciuto molti anni prima.

Nina comprende che la ricerca del padre non è più soltanto il tentativo di riempire un vuoto della propria infanzia.

Esiste finalmente una pista concreta da seguire.

Contemporaneamente la proposta di rimanere stabilmente alle Canarie acquista un significato diverso.

L’isola non rappresenta più soltanto il luogo nel quale Nina è arrivata temporaneamente per visitare la madre: sta diventando il centro della sua vita professionale e della ricerca delle proprie origini.

Cast completo del film Weiss & Morales – Il ritiro

Miguel Ángel Silvestre e Katia Fellin tornano nei ruoli di Raúl Morales e Nina Weiss. Il caso del ritiro spirituale introduce numerosi personaggi legati al resort La Esencia e alla vittima Bella Münch.