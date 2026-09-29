Unabomber è un film drammatico del 2026 diretto da Janus Metz, disponibile dal 25 settembre su Netflix. Ispirato a fatti reali, racconta la trasformazione di Ted Kaczynski da giovanissimo prodigio universitario al terrorista conosciuto come Unabomber, alternando gli anni della sua formazione ad Harvard con l’indagine dell’FBI che conduce alla sua cattura.

Il film mette al centro il rapporto fra Ted, segnato dagli esperimenti psicologici cui viene sottoposto, e gli investigatori che cercano di dare un volto all’autore di una lunga serie di attentati. Jacob Tremblay interpreta Kaczynski, mentre Russell Crowe è il professore Henry Murray.

Regia, produzione e protagonisti del film Unabomber

La regia è di Janus Metz. La sceneggiatura è firmata da Sam Chalsen e Nelson Greaves. Il progetto è prodotto da MRC e 2.0 Entertainment e sceglie una struttura su due piani temporali: il 1958, quando Ted arriva ad Harvard a soli sedici anni, e il 1996, quando la task force federale è vicina alla svolta.

Jacob Tremblay segue il protagonista nel passaggio dall’isolamento e dal risentimento alla violenza. Accanto a lui, Russell Crowe interpreta Henry Murray, docente di psicologia che coinvolge il ragazzo in un programma sperimentale; Shailene Woodley è l’agente Joanne Miller, personaggio creato per il film e impegnato nell’indagine.

Dove è stato girato Unabomber?

Le riprese si sono svolte soprattutto a Montréal, in Québec, tra giugno e luglio 2025. L’edificio della McGill University, al numero 845 di Sherbrooke Street West, è stato trasformato nella Harvard frequentata da Ted Kaczynski. La lavorazione ha utilizzato anche ambientazioni della California, comprese aree di San Francisco, per ricreare il contesto statunitense della vicenda.

Trama del film Unabomber

Nel 1958 Ted Kaczynski è un adolescente eccezionalmente dotato che viene ammesso ad Harvard con anni di anticipo. Lontano dalla sua famiglia e incapace di integrarsi, entra nel programma del professor Murray e della psicologa Christiana Morgan. Le sessioni, costruite per metterlo sotto pressione e umiliarlo, accentuano la sua chiusura e alimentano una frattura che il film segue nel tempo.

Decenni dopo, l’FBI cerca l’autore di bombe inviate per posta a università, compagnie aeree e persone legate alla tecnologia. L’uomo che firma i suoi messaggi come Unabomber vive nascosto in una capanna nei boschi del Montana. L’agente Joanne Miller ritiene che la pubblicazione del suo lunghissimo manifesto possa trasformarsi in una pista decisiva: chi lo conosce potrebbe riconoscerne lo stile e le idee.

Unabomber, spoiler finale

La scelta dell’FBI funziona. David Kaczynski, fratello di Ted, legge il manifesto e, insieme alla moglie Linda Patrik, consegna agli investigatori una lettera che presenta le stesse espressioni e costruzioni linguistiche. Joanne riesce a far considerare la segnalazione come una prova concreta e la task force arriva alla capanna vicino a Lincoln, nel Montana.

Ted viene arrestato il 3 aprile 1996. Il montaggio collega il blitz al suo ultimo confronto con Murray negli anni di Harvard, rendendo evidente quanto il passato continui a pesare sulla sua visione del mondo, senza assolverne le scelte. Nel finale il professore riceve un pacco con una copia di Moby-Dick: una frase sottolineata chiude il rapporto irrisolto fra i due e il percorso narrativo del protagonista.

Cast del film Unabomber