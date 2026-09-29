Corvo Bianco – Il cecchino del Donbas è un film di guerra ucraino del 2022, diretto da Maryan Bushan e disponibile su Prime Video. Il titolo originale è Sniper: The White Raven. La storia segue Mykola Voronenko, insegnante di fisica e pacifista, che dopo l’uccisione della moglie da parte dei soldati russi decide di entrare nell’esercito ucraino e diventare un tiratore scelto.

Il protagonista, interpretato da Pavlo Aldoshyn, riceve il soprannome di Corvo Bianco e viene mandato nel Donbas, dove la sua precisione e la sua conoscenza della fisica diventano strumenti decisivi contro le forze nemiche. Il film parte da un lutto personale per raccontare il costo umano della guerra e la trasformazione di un uomo costretto a rinunciare alla vita che aveva scelto.

Regia, produzione e protagonisti del film Corvo Bianco – Il cecchino del Donbas

La regia è di Maryan Bushan, che ha scritto il film con Mykola Voronin. La produzione è della società ucraina UM-Group. Il soggetto si ispira alle esperienze di Voronin, insegnante che si arruolò durante il conflitto nel Donbas. La fotografia è di Konstantin Ponomarev, il montaggio di Elena Semenchuk e le musiche di Nadiia Odesiuk.

Pavlo Aldoshyn interpreta Mykola, mentre Maryna Koshkina è sua moglie Nastya. Il gruppo militare che lo accoglie comprende il comandante della brigata Roman Semysal, Cap e Klim, fino allo scontro con il cecchino russo Seryy.

Dove è stato girato Corvo Bianco – Il cecchino del Donbas?

Le riprese si sono svolte nell’autunno del 2020 presso l’International Center della Guardia Nazionale dell’Ucraina, nell’oblast’ di Kyiv. La produzione ha potuto utilizzare personale, mezzi e aree addestrative della Guardia Nazionale per rendere credibili le sequenze militari. La vicenda è ambientata nel Donbas, in particolare nelle zone segnate dal conflitto attorno a Horlivka.

Trama del film Corvo Bianco – Il cecchino del Donbas

Mykola Voronenko vive isolato nei pressi di Horlivka con la moglie incinta Nastya. È un professore di fisica, vicino a idee pacifiste, e cerca di costruire con lei un’esistenza autonoma. L’arrivo dei militari russi spezza però ogni equilibrio: la loro casa viene incendiata e Nastya viene uccisa davanti a Mykola.

Sconvolto, Mykola si unisce ai volontari ucraini guidati dal comandante della brigata. Durante l’addestramento scopre di avere qualità eccezionali come tiratore scelto: calcola distanze e traiettorie con precisione, conquista il nome in codice Corvo Bianco e viene affiancato a un osservatore. Dopo avere salvato un ostaggio durante un controllo a un ponte, entra nel mirino di Seryy, il più pericoloso cecchino avversario.

Corvo Bianco – Il cecchino del Donbas, spoiler finale

La missione diventa per Mykola anche una ricerca dei soldati responsabili della morte di Nastya. Riconosciuti i due uomini, ne uccide uno senza attendere l’ordine del comandante. Poco dopo il suo osservatore muore sotto il fuoco di Seryy e Mykola resta sempre più solo, sospeso fra disciplina militare e desiderio di vendetta.

Il Corvo Bianco rintraccia il secondo responsabile in un impianto chimico e lo elimina. Lo scontro decisivo con Seryy si conclude a distanza ravvicinata: Mykola riesce a uccidere il cecchino russo con un coltello. Torna quindi alla casa distrutta e alla tomba di Nastya per salutarla, ma non abbandona il fronte; il finale lo mostra di nuovo pronto a combattere, segnato da ciò che ha perduto.

Cast di Corvo Bianco – Il cecchino del Donbas