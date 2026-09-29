Si intitola Achille Lauro Comuni Immortali la serata-evento che su Canale 5 va in onda martedì 29 settembre. Il concerto è proposto, sulla rete ammiraglia, dalle ore 21:50 circa, prende il via subito dopo la fine di La Ruota della Fortuna.

Achille Lauro Comuni Immortali, la tappa di Milano

Lo show odierno ha come obiettivo quello di trasmette sulla rete ammiraglia Mediaset la tappa svolta a San Siro del Comuni Immortali Tour. Si tratta della breve tournée, articolata in appena tre concerti, che Achille Lauro ha svolto nel mese di giugno. Il concerto che ha aperto la serie si è svolto il 7 giugno allo Stadio Romeo Neri di Rimini, mentre il secondo concerto si è svolto tre giorni più tardi allo Stadio Olimpico di Roma. La serata evento in onda su Canale 5, invece, si è svolta il 15 giugno. Oltre che in tv è possibile seguire l’appuntamento anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Ospite Laura Pausini

Achille Lauro Comuni Immortali è una produzione originale della FriendsTV, con la regia televisiva che è affidata a Luigi Antonini. Il concerto di Achille Lauro è articolato in diversi capitoli, che mischiano musica, estetica e le performance artistiche. Tutto ciò permette agli spettatori a casa di effettuare un viaggio a ritroso alla scoperta dei momenti più significativi del percorso artistico svolto dall’artista.

Nella scaletta di Achille Lauro Comuni Immortali sono presenti alcuni fra i più grandi successi realizzati dal cantante. Fra le decine di hit ci sono Comuni Immortali, Amor, Perdutamente, Me Ne Frego, Amore Disperato e Incoscienti Giovani. Durante la lunga serata il protagonista accoglie, sul palco, Laura Pausini, fra le artiste italiane più conosciute e apprezzate al mondo. Insieme, i due artisti eseguono diversi brani iconici della loro discografia, fra cui La Solitudine e 16 Marzo.

Achille Lauro Comuni Immortali, la sfilata di moda

Sulle note di Maleducata, durante il concerto si svolge la sfilata di debutto di EROTICA, la prima collezione femminile firmata da Achille Lauro nel suo nuovo ruolo di Direttore Creativo di Dondup. Si tratta di una prima volta assoluta: mai prima d’ora una sfilata di moda era inserita nella scaletta di un live. Ciò conferma, ancora una volta, la tendenza dell’artista a innovare e sperimentare. In totale sfilano 39 look, indossati da top model di caratura internazionale. Fra queste sono accolte, nel ruolo di ospiti e modelle, Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi.