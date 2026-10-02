Exodus è un film drammatico svedese del 2023 diretto da Abbe Hassan, in onda su Rai 3. Racconta il viaggio di Amal, dodicenne siriana separata dalla famiglia durante la fuga dalla guerra, e di Sam, trafficante di esseri umani che inizialmente accetta di aiutarla solo controvoglia.

La bambina è convinta che i genitori e le sorelle siano diretti in Svezia. Sam, che conosce le rotte e i pericoli del passaggio verso l’Europa, vorrebbe lasciarla in un centro profughi, ma il loro incontro cambia entrambi.

Regia, produzione e protagonisti del film Exodus

La regia è di Abbe Hassan, al suo esordio nel lungometraggio, con sceneggiatura firmata insieme a Kristoffer Cras. Il film è prodotto da B-Reel Films, Ekome e Green Olive Films. La fotografia è di Petrus Sjövik e il montaggio di Dino Jonsäter.

La storia nasce anche dall’esperienza personale di Hassan, rifugiato arrivato in Svezia da bambino durante la guerra in Libano. Jwan Alqatami interpreta Amal e Ashraf Barhom è Sam, due persone lontanissime costrette a percorrere insieme una rotta di fuga.

Dove è stato girato Exodus?

Il film segue una rotta che parte dalla Turchia e attraversa l’Europa verso la Svezia. Le ambientazioni mostrano porti, zone di confine, centri per rifugiati e strade percorse da chi cerca di superare frontiere sempre più difficili. La produzione è svedese, ma il racconto usa il viaggio come una geografia di passaggi e attese.

Trama di Exodus

Amal esce da un container in un porto turco insieme ad altri rifugiati siriani. Nel caos provocato dall’arrivo della polizia perde di nuovo le tracce della famiglia e incrocia Sam, un uomo che organizza passaggi illegali per denaro. La ragazzina conserva la speranza di ritrovare genitori e sorelle in Svezia e riesce a convincerlo a non abbandonarla.

Il loro viaggio è scandito da controlli, confini, trafficanti e rifugi temporanei. Sam tenta più volte di sottrarsi alla responsabilità di Amal, arrivando a lasciarla in un centro profughi, ma torna indietro quando capisce che la ragazza rischia di essere arrestata. Da quel momento il rapporto nato per necessità diventa un legame di protezione e fiducia.

Exodus, spoiler finale

Sam accetta definitivamente di accompagnare Amal verso la Svezia e di non trattarla più come una persona da affidare a qualcun altro. Il percorso gli impone di confrontarsi con la parte più dura del suo lavoro e con la responsabilità che aveva cercato di evitare.

Nel finale il viaggio di Amal non è soltanto una ricerca della sua famiglia: l’uomo e la bambina hanno costruito un legame capace di cambiare entrambi. La conclusione resta emotivamente dura e lascia alla loro marcia verso nord il significato di una speranza che resiste anche dopo tutte le perdite subite.

Cast del film Exodus