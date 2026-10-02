Exodus film Rai 3
Film drammatici

Exodus film Rai 3, trama, cast, finale, dove è girato

Serena Angelucci
2 Ottobre 2026 3 Minuti di lettura
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Exodus è un film drammatico svedese del 2023 diretto da Abbe Hassan, in onda su Rai 3. Racconta il viaggio di Amal, dodicenne siriana separata dalla famiglia durante la fuga dalla guerra, e di Sam, trafficante di esseri umani che inizialmente accetta di aiutarla solo controvoglia.

La bambina è convinta che i genitori e le sorelle siano diretti in Svezia. Sam, che conosce le rotte e i pericoli del passaggio verso l’Europa, vorrebbe lasciarla in un centro profughi, ma il loro incontro cambia entrambi.

Exodus film attori

Regia, produzione e protagonisti del film Exodus

La regia è di Abbe Hassan, al suo esordio nel lungometraggio, con sceneggiatura firmata insieme a Kristoffer Cras. Il film è prodotto da B-Reel Films, Ekome e Green Olive Films. La fotografia è di Petrus Sjövik e il montaggio di Dino Jonsäter.

La storia nasce anche dall’esperienza personale di Hassan, rifugiato arrivato in Svezia da bambino durante la guerra in Libano. Jwan Alqatami interpreta Amal e Ashraf Barhom è Sam, due persone lontanissime costrette a percorrere insieme una rotta di fuga.

Dove è stato girato Exodus?

Il film segue una rotta che parte dalla Turchia e attraversa l’Europa verso la Svezia. Le ambientazioni mostrano porti, zone di confine, centri per rifugiati e strade percorse da chi cerca di superare frontiere sempre più difficili. La produzione è svedese, ma il racconto usa il viaggio come una geografia di passaggi e attese.

Exodus film dove è girato

Trama di Exodus

Amal esce da un container in un porto turco insieme ad altri rifugiati siriani. Nel caos provocato dall’arrivo della polizia perde di nuovo le tracce della famiglia e incrocia Sam, un uomo che organizza passaggi illegali per denaro. La ragazzina conserva la speranza di ritrovare genitori e sorelle in Svezia e riesce a convincerlo a non abbandonarla.

Il loro viaggio è scandito da controlli, confini, trafficanti e rifugi temporanei. Sam tenta più volte di sottrarsi alla responsabilità di Amal, arrivando a lasciarla in un centro profughi, ma torna indietro quando capisce che la ragazza rischia di essere arrestata. Da quel momento il rapporto nato per necessità diventa un legame di protezione e fiducia.

Exodus, spoiler finale

Sam accetta definitivamente di accompagnare Amal verso la Svezia e di non trattarla più come una persona da affidare a qualcun altro. Il percorso gli impone di confrontarsi con la parte più dura del suo lavoro e con la responsabilità che aveva cercato di evitare.

Nel finale il viaggio di Amal non è soltanto una ricerca della sua famiglia: l’uomo e la bambina hanno costruito un legame capace di cambiare entrambi. La conclusione resta emotivamente dura e lascia alla loro marcia verso nord il significato di una speranza che resiste anche dopo tutte le perdite subite.

Exodus film finale

Cast del film Exodus

  • Jwan Alqatami: Amal
  • Ashraf Barhom: Sam
  • Isa Aouifia: Karim
  • Leis Yasin: Gabriel
  • Khaled Alqatami: Waleed
  • Olle Wirenhed: Tomas
  • Antonis Tsiotsiopoulos: Kosti
  • Nasim Alatras: Aziz
  • Andreas Zikoulis: Darian

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Serena Angelucci

Giornalista appassionata di cinema e teatro ma in particolare di tv. Ama i vecchi varietà e i libri di avventura.

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