Il miracolo della farfalla è un film francese del 2002 scritto e diretto da Philippe Muyl, in onda su Tv2000. Il titolo originale è Le Papillon. È una storia per famiglie che racconta l’amicizia fra Elsa, una bambina trascurata dalla madre sempre al lavoro, e Julien, anziano appassionato di farfalle.

Quando Julien parte per il Vercors alla ricerca di una rarissima farfalla chiamata Isabelle, Elsa si nasconde nella sua auto. Il viaggio, nato da un equivoco, diventa per entrambi l’occasione per affrontare la solitudine e un dolore rimasto nascosto.

Regia, produzione e protagonisti del film Il miracolo della farfalla

La regia e la sceneggiatura sono di Philippe Muyl. Il film è prodotto da Alicéléo, France 2 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma e altre società francesi. Nicolas Herdt firma la fotografia, Mireille Leroy il montaggio e Nicolas Errèra le musiche.

Michel Serrault interpreta Julien e Claire Bouanich è Elsa. Il loro incontro è il cuore del racconto, mentre Nade Dieu interpreta Isabelle, la madre della bambina.

Dove è stato girato Il miracolo della farfalla?

Il film è ambientato fra Parigi e le prealpi francesi del Vercors. La città racconta la quotidianità di Elsa e della madre, mentre i paesaggi montani e i sentieri del Vercors ospitano la ricerca della farfalla rara e il cambiamento dei due protagonisti.

Trama di Il miracolo della farfalla

Elsa sogna di passare del tempo con Isabelle, madre single affettuosa ma assorbita dal lavoro e dalle amiche. La bambina conosce Julien, orologiaio anziano e collezionista di farfalle, e si affeziona al suo mondo fatto di pazienza e osservazione. Julien deve partire verso il Vercors per cercare l’Isabelle, un esemplare raro che vive soltanto settantadue ore.

Elsa si introduce nella sua macchina e, una volta scoperta, convince Julien a non rimandarla a casa. Fra camminate, campeggi e confidenze, l’uomo rivela che la ricerca della farfalla era una promessa fatta al figlio morto prematuramente. Intanto Isabelle non trova la figlia, teme un rapimento e avverte la polizia.

Il miracolo della farfalla, spoiler finale

Durante il viaggio Elsa cade in una buca. Julien chiede soccorso, ma quando arrivano le autorità viene scambiato per il rapitore della bambina e messo sotto sorveglianza. È Sébastien a trovare Elsa e ad aiutarla a uscire, permettendole di tornare dalla madre.

Chiarito l’equivoco, Julien viene rilasciato. Elsa può continuare a frequentarlo e il loro legame diventa più sereno: l’anziano non resta più solo nel suo dolore e la bambina trova finalmente un adulto disposto ad ascoltarla. Il finale li riunisce nella ricerca delle farfalle.

Cast di Il miracolo della farfalla