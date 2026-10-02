Venerdì 2 ottobre si svolge la partita Francia-Italia di Nations League 2026-2027. Si tratta della terza partita nel torneo per la nostra Nazionale.

Francia-Italia Nations League 2026-2027, esordio casalingo per Zinedine Zidane

L’Italia di Roberto Mancini arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo l’ottima prestazione fornita lo scorso lunedì 28 settembre nella trasferta in Turchia. Gli Azzurri, dopo aver perso nel debutto contro il Belgio, sono riusciti a riscattarsi, vincendo con il risultato di 4 a 1 e fornendo una performance convincente sul piano del gioco e della concentrazione.

La Nazionale è fortemente determinata a replicare questa prestazione anche oggi, seppur contro una compagine decisamente più forte rispetto a quella guidata da Vincenzo Montella. La Francia, infatti, ha inaugurato il nuovo corso firmato dal Commissario Tecnico Zinedine Zidane riuscendo a vincere entrambe le sfide fino ad oggi disputate, mantenendo la porta inviolata.

La programmazione tv di Rai 1

Come per le due precedenti partite, quella fra la Francia e l’Italia, valevole per la terza giornata di Nations League, è inserita nei palinsesti di Rai 1. La rete ammiraglia, in particolare, la propone in diretta e in esclusiva. Il collegamento parte alle 20:30 circa, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1, con lo studio pre-partita affidato alla conduzione di Alessandro Antinelli con Andrea Stramaccioni come unico opinionista. I due riprendono la linea durante l’intervallo e al termine del triplice fischio. La partita vera e propria, con fischio di inizio fissato per le 20:45, è raccontata da Alberto Rimedio, affiancato al commento tecnico da Lele Adani.

A causa della messa in onda di Francia-Italia cambia la consueta programmazione tv di Rai 1. A differenza di quel che accade solitamente non sono proposti gli appuntamenti di Cinque Minuti, striscia informativa quotidiana condotta da Bruno Vespa, e di Affari Tuoi, game show guidato da Stefano De Martino. In streaming la sfida è proposta su RaiPlay.

Francia-Italia Nations League 2026-2027, la differita su Sky

Francia-Italia di Nations League 2026-2027 è proposta anche da Sky, ma solamente in differita. La piattaforma satellitare a pagamento, infatti, inserisce il faccia a faccia nella programmazione tv di Sky Sport Calcio. La messa in onda dell’appuntamento è previsto dalle ore 00:05 circa, con il racconto curato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. I due, da anni, sono le voci per la rete degli incontri degli Azzurri. Sky, infine, garantisce la visione in streaming mediante Now TV e l’applicazione a pagamento Sky Go.