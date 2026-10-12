Come Closer è un film drammatico del 2024, coprodotto da Israele e Italia, in onda su Rai 5. Scritto e diretto da Tom Nesher, ha come protagoniste Lia Elalouf e Darya Rosenn. La durata è di 107 minuti. Distribuito nelle sale italiane nel 2025, racconta il legame fra due giovani donne accomunate dalla morte di un ragazzo.

La ventenne Eden perde il fratello minore Nati e scopre che lui aveva una fidanzata della quale ignorava l’esistenza. L’incontro con Maya diventa un tentativo di ritrovare un contatto con il defunto. Il dolore condiviso alimenta una relazione che attraversa amicizia, desiderio, gelosia e bisogno di controllo.

Regia, produzione e protagonisti del film Come Closer

Tom Nesher esordisce nella regia di un lungometraggio con una storia di finzione nata anche dalla propria esperienza di lutto. La regista ha perso il fratello Ari in un incidente stradale nel 2018. Il film trasferisce quella ferita personale in un racconto autonomo, concentrato sulle reazioni di chi rimane.

La produzione coinvolge 2-Team Productions, Fandango, Rogovin Brothers, Likely Story e United King Films. Fra i produttori figurano Haim Mecklberg, Estee Yacov-Mecklberg, Domenico Procacci e Laura Paolucci. La fotografia è di Shai Peleg, il montaggio di Shauli Melamed e le musiche di Ginevra Nervi.

Lia Elalouf interpreta Eden, mentre Darya Rosenn, accreditata anche come Daria Rosen, è Maya. Ido Tako interpreta Nati e Yaakov Zada-Daniel è Shlomo. Il film ha vinto il Viewpoints Award al Tribeca ed è stato scelto come candidatura israeliana agli Oscar 2025 per il film internazionale, senza entrare nella cinquina finale.

Dove è girato Come Closer

Come Closer è stato girato a Tel Aviv e nei suoi dintorni, utilizzando luoghi reali, comprese strade e spiagge. La lavorazione si è svolta in circa venti giorni. Il paesaggio urbano e quello costiero accompagnano l’esistenza quotidiana delle protagoniste e i loro spostamenti.

Tel Aviv contribuisce all’atmosfera del racconto attraverso la vita notturna, gli ambienti domestici e gli spazi all’aperto. La città contiene tanto la possibilità di perdersi fra altre persone quanto il ritorno alla solitudine. Il contrasto fra movimento esterno e immobilità del dolore rende riconoscibile la condizione di Eden.

Trama di Come Closer

Eden è molto legata al fratello diciassettenne Nati. Per il suo compleanno organizza con gli amici una festa a sorpresa sulla spiaggia. Il ragazzo, però, vorrebbe trascorrere la serata con Maya, la fidanzata che ha tenuto segreta alla famiglia. Dopo la festa tenta di raggiungerla e viene investito da un’automobile.

La morte interrompe bruscamente la vita di Eden. Il dolore si mescola alla difficoltà di riconoscere che Nati possedeva un mondo personale al quale lei non aveva pieno accesso. Cercando fra le tracce lasciate dal fratello, scopre Maya e decide di incontrarla.

Maya ha un carattere diverso dal suo: è più riservata e vive il lutto attraverso il ricordo della relazione sentimentale. Le due cominciano a frequentarsi, unite dalla mancanza della stessa persona. Per Eden, stare con Maya significa anche conoscere una parte di Nati che le era rimasta nascosta.

La vicinanza si trasforma in attrazione. Il rapporto assume una forza crescente, ma il desiderio di Eden di trattenere Maya si intreccia con quello di conservare il fratello. La relazione viene così caricata di un compito impossibile: colmare definitivamente il vuoto della morte.

Fra feste, incontri e momenti di intimità, emergono la gelosia e le differenze nei bisogni delle protagoniste. Maya cerca un rapporto con Eden come persona presente; Eden continua a collegare quel rapporto alla possibilità di tenere Nati vicino. Il viaggio insieme porta questa tensione al suo punto più doloroso.

Come finisce Come Closer: il finale spiegato

Nel finale, durante un confronto in mare, Eden immagina una vita con Maya che riproduca simbolicamente la presenza di Nati. Maya le ricorda che il ragazzo è morto e non tornerà. Le accuse reciproche fanno degenerare il litigio e Eden mette Maya in pericolo nell’acqua.

La relazione si interrompe. Eden torna dalla madre e, a un anno dalla morte di Nati, incontra nuovamente Maya. Le due si scambiano le proprie scuse, ma non riprendono la storia d’amore. Eden preferisce restare sola mentre Maya pensa di incontrare gli amici del ragazzo.

La conclusione distingue il ricordo di Nati dalla possibilità di vivere un rapporto nuovo. Le protagoniste continuano a condividere la perdita, ma riconoscono la necessità di affrontarla senza usare l’altra come sostituzione del defunto. Il saluto finale dà forma a questa separazione.

Cast di Come Closer