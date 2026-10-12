Striking Rescue è un film cinese del 2024, di genere azione e thriller, in onda su Rai 4. La regia è di Cheng Si-yu, accreditato anche come Siyu Cheng, e il protagonista è Tony Jaa. Il racconto segue Bai An, un uomo che cerca i responsabili dell’assassinio della moglie e della figlia e si ritrova a proteggere la ragazza legata al suo principale sospettato.

La vendetta personale si intreccia con un salvataggio e con gli interessi di un’organizzazione criminale. La durata è di circa 110 minuti. I combattimenti sfruttano la fisicità del protagonista e alternano gli spazi ristretti di alberghi e corridoi agli inseguimenti e agli scontri all’aperto.

Regia, produzione e protagonisti del film Striking Rescue

La regia di Cheng Si-yu mette al centro le arti marziali, mentre la sceneggiatura è firmata da Guo Haiwen. La produzione comprende Beijing Blossoms Entertainment e Youku. Fra i produttori figurano Li Jie, noto anche come Jerry Li, e Yang Yan Ling, con Lin Zhenzhao come produttore esecutivo.

Il film è stato distribuito inizialmente sulla piattaforma cinese Youku nel novembre 2024. La realizzazione delle scene d’azione coinvolge Guo Yulong. Tony Jaa utilizza il repertorio di colpi, ginocchiate e gomitate che lo ha reso conosciuto nel cinema marziale.

Tony Jaa interpreta Bai An. Chen Duoyi è He Ting, chiamata anche Tingting, e Philip Keung interpreta suo padre He Yinghao. Hong Junjia, conosciuto anche come Eason Hung, è Wu Zheng. Fra gli avversari figurano Clay, interpretato da Michael Mao, e Long Tai, interpretato da Xing Yu.

Dove è girato Striking Rescue

Striking Rescue è stato girato in Thailandia, dove si svolge anche la vicenda. La produzione cinese utilizza ambienti thailandesi per il contesto urbano e per gli spazi attraversati dai protagonisti. La presenza di Tony Jaa lega inoltre il progetto alla tradizione locale del cinema d’azione.

Il racconto alterna strade, alberghi, magazzini e luoghi controllati dai trafficanti. Questi ambienti hanno una funzione precisa nelle sequenze: i corridoi limitano la possibilità di fuga, mentre gli spazi aperti permettono inseguimenti e attacchi su più fronti. Il cambiamento continuo dei luoghi accompagna la difficoltà dei protagonisti di trovare una zona davvero sicura.

Trama di Striking Rescue

Bai An ha perso la moglie e la figlia in un attacco organizzato da criminali. La moglie era entrata in contatto con informazioni compromettenti legate all’attività di un’impresa. Dopo l’omicidio, lo stesso Bai An viene sospettato della strage. La ricerca della verità diventa per lui un percorso da affrontare fuori dalle protezioni sulle quali dovrebbe poter contare.

Le piste lo conducono all’imprenditore He Yinghao. Bai An ritiene che l’uomo sia coinvolto nella morte della famiglia e segue sua figlia He Ting per avvicinarsi a lui. La ragazza vive un rapporto difficile con il padre e considera il suo interesse per gli affari una forma di distanza affettiva.

Un attacco degli uomini del trafficante Clay cambia la situazione. L’imprenditore viene rapito e anche Ting finisce in pericolo. Bai An interviene per salvarla, assumendo una responsabilità che entra in contrasto con il desiderio di colpire suo padre.

Il giovane Wu Zheng, che lavora per He Yinghao, cerca a sua volta di proteggere Ting. La collaborazione con Bai An nasce fra sospetti e necessità: i due hanno bisogno di raggiungere l’uomo rapito, mentre i criminali continuano a cercare la ragazza. I loro spostamenti diventano una successione di agguati e combattimenti.

Le minacce coinvolgono il sistema di trasporto dell’azienda e il suo possibile utilizzo per il traffico di droga. Il rapimento serve a costringere He Yinghao a collaborare. Intanto Bai An deve distinguere chi appare colpevole da chi ha effettivamente organizzato l’attacco alla sua famiglia.

Come finisce Striking Rescue: il finale spiegato

Il finale porta allo scontro con Long Tai e alla liberazione di Ting e del padre. Bai An riconosce che He Yinghao non ha ucciso la sua famiglia. La verità coinvolge invece Lu Ping, che ha manipolato gli eventi per conquistare il controllo dell’azienda.

Lu Ping ammette di aver fatto del male alla moglie e alla figlia di Bai An. Il suo tentativo di comprare la salvezza con il denaro fallisce: Bai An rifiuta di perdonarla e le lascia il tempo di pronunciare un ultimo messaggio di scuse. La vendetta raggiunge così la persona che si nascondeva dietro gli avvenimenti.

Ting sopravvive e recupera il rapporto con He Yinghao, comprendendo quanto il padre sia disposto a fare per lei. La conclusione accosta la famiglia salvata a quella che Bai An ha perduto: l’uomo riesce a proteggere la ragazza, ma continua a portare con sé il ricordo della moglie e della figlia.

Cast di Striking Rescue