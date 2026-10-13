Città d’asfalto è un film drammatico e thriller del 2023, in onda su Rai 4. Diretto da Jean-Stéphane Sauvaire, ha come protagonisti Sean Penn e Tye Sheridan e dura circa 125 minuti. È conosciuto internazionalmente come Asphalt City e con il titolo Black Flies, utilizzato alla presentazione al Festival di Cannes.

Il racconto segue due paramedici di New York, un veterano e un giovane appena entrato in servizio. Il lavoro in ambulanza li conduce dentro emergenze violente e situazioni sociali estreme. Ogni intervento misura la loro capacità di aiutare gli altri e il prezzo emotivo che pagano quando il confine tra difesa personale e indifferenza comincia a dissolversi.

Regia, produzione e protagonisti del film Città d’asfalto

La regia è firmata da Jean-Stéphane Sauvaire. La sceneggiatura di Ryan King e Ben Mac Brown adatta il romanzo Black Flies di Shannon Burke, pubblicato nel 2008 e legato all’esperienza dell’autore nei servizi di emergenza. Fra le società coinvolte nella produzione figurano Sculptor Media, FilmNation Entertainment e Projected Picture Works.

Tye Sheridan interpreta Ollie Cross, mentre Sean Penn è Gene Rutkovsky. La fotografia è di David Ungaro. La macchina da presa segue da vicino corpi, strumenti e spazi angusti, restituendo la pressione degli interventi. La preparazione degli interpreti ha compreso un contatto diretto con il lavoro dei soccorritori, per rendere concreti i gesti professionali e le dinamiche fra colleghi.

Dove è girato Città d’asfalto

Il film è stato girato realmente a New York, con una presenza importante di Brooklyn e del quartiere di Bushwick. La lavorazione è iniziata nel maggio 2022. Il regista ha utilizzato luoghi appartenenti al suo ambiente quotidiano, compresi gli spazi dell’ex locale Bizarre, adattati per alcune sequenze con Clara e per un interno legato al ritrovamento di un cadavere.

Il romanzo era ambientato nella Harlem degli anni Novanta; l’adattamento cinematografico sposta la vicenda in un contesto contemporaneo. Brooklyn offre quindi un’identità precisa al film. Strade, appartamenti e ambienti notturni non servono come semplici panorami: determinano le condizioni in cui Ollie incontra persone vulnerabili e prende decisioni rapide, spesso senza informazioni sufficienti.

Trama di Città d’asfalto

Ollie Cross lavora come paramedico e studia per entrare in medicina. Condivide un’abitazione modesta per contenere le spese e affronta i primi turni accanto a Gene Rutkovsky, che conosce bene il mestiere. Gene gli insegna a reagire durante gli interventi, ma porta con sé il peso di anni di emergenze e di una vita familiare compromessa.

Le chiamate espongono Ollie alla violenza, alle dipendenze e alla morte. Il comportamento del collega Lafontaine, aggressivo e provocatorio, rende ancora più difficile mantenere un equilibrio. Fuori dal servizio, Ollie inizia una relazione con Clara, ma il malessere accumulato in ambulanza invade anche la sua intimità. Il lavoro non si conclude davvero quando termina il turno.

Il passaggio decisivo avviene durante il soccorso a Nia Brown, che ha partorito prematuramente ed è priva di sensi. Ollie si occupa di lei e Gene del neonato. Il veterano dichiara che il bambino è morto, ma un’altra squadra riesce a rianimarlo. L’episodio apre un’indagine e mette Ollie davanti a un conflitto fra lealtà verso il collega e responsabilità nei confronti dei pazienti.

Come finisce Città d’asfalto: il finale spiegato

Gene ammette di avere deliberatamente negato le cure al neonato, giudicando le sue prospettive di vita. Ollie comprende che non si è trattato soltanto di un errore e respinge questa decisione. Lo scontro distrugge l’immagine del mentore. Poco dopo, Rutkovsky muore suicida, lasciando il giovane sconvolto.

Un anno più tardi, Ollie incontra Nia in un centro di recupero e le chiede perdono per quanto è accaduto. Continua a lavorare come paramedico e, durante un incendio, entra nell’edificio per soccorrere una bambina. Riesce a intubarla e a salvarla; in ospedale riceve il ringraziamento della madre.

La chiusura mostra Ollie ancora alla guida dell’ambulanza. La sua risposta al trauma consiste nel ritrovare la responsabilità di curare, senza arrogarsi il diritto di decidere quali vite meritino il soccorso. È una ripartenza faticosa, che non cancella Gene o il dolore attraversato. Il film dedica infine un pensiero ai professionisti delle emergenze e alle conseguenze psicologiche del loro lavoro.

Cast di Città d’asfalto