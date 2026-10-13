Sulle tracce dell’assassino è un film televisivo del 2022, di genere giallo e thriller, in onda su Tv8. Il titolo originale è Francesca Quinn, PI. Diretto da Anthony C. Metchie ha come protagonisti Mallory Jansen e Dylan Bruce e ha una durata di circa 84 minuti. L’indagine ruota intorno all’omicidio del fidanzato di un’investigatrice privata, ma riporta alla luce un caso che ha già sconvolto la sua famiglia.

Francesca Quinn, chiamata Frankie, deve affrontare contemporaneamente un lutto e il ritorno di una persona che appartiene al suo passato sentimentale. Il detective incaricato delle indagini è infatti Wyn, il suo ex compagno. Per trovare la verità, entrambi devono distinguere i risentimenti personali dagli indizi e riconoscere una manipolazione costruita per sfruttare proprio le loro fragilità.

Regia, produzione e protagonisti del film Sulle tracce dell’assassino

La regia è di Anthony C. Metchie, mentre la sceneggiatura è firmata da John Christian Plummer, autore anche di diversi misteri televisivi per Hallmark. Il film è una produzione Mystery Island Pictures, con Anthony Fankhauser come produttore. Nasce per il circuito statunitense Hallmark Movies & Mysteries, con una lavorazione canadese.

Mallory Jansen interpreta Frankie Quinn, ex specialista della scientifica diventata investigatrice privata. Dylan Bruce è Wynton Rousseau, detto Wyn. Teryl Rothery dà il volto a Megan Quinn, una presenza determinante per comprendere il passato dei protagonisti. Il racconto alterna interrogatori, relazioni familiari e piste ingannevoli: il pericolo non dipende soltanto da chi può materialmente avvicinarsi alla vittima.

Dove è girato Sulle tracce dell’assassino

Le riprese si sono svolte a Winnipeg, nella provincia canadese del Manitoba, nella primavera del 2022. La città canadese rappresenta sullo schermo St. Benedict, la località del Minnesota in cui vive Frankie. È quindi necessario distinguere il luogo narrativo, statunitense, dalla città utilizzata dalla produzione.

Gli ambienti urbani e gli interni costruiscono l’immagine di una comunità dove tutti sembrano conoscersi. Questo contesto rende credibile la fitta rete di rapporti fra investigatori, insegnanti, scrittori e conoscenti della famiglia Quinn. La familiarità dei luoghi diventa parte del mistero: una relazione apparentemente ordinaria può nascondere un legame decisivo.

Trama di Sulle tracce dell’assassino

Prima degli eventi principali, Frankie e Wyn hanno ricostruito una serie di morti considerate inizialmente accidentali. La responsabile era Megan, insegnante e seconda moglie di Jim Quinn, padre di Frankie e capo della polizia. L’arresto ha distrutto l’equilibrio della famiglia. Jim ha lasciato il servizio e anche Frankie ha abbandonato il lavoro nella scientifica. La relazione con Wyn si è interrotta dopo che Megan l’ha resa pubblica.

Un anno più tardi, Frankie è fidanzata con Carl Wiseman, scrittore e suo antico amore. Carl ha dedicato attenzione al caso Megan e ha frequentato la donna in carcere. Quando viene assassinato, Wyn assume la guida delle indagini. Frankie inizialmente lascia lavorare la polizia, ma la sorella di Carl le affida l’incarico di trovare il colpevole.

L’indagine intreccia la vita privata di Carl e la sua attività letteraria. Il ritorno alla collaborazione con Wyn risveglia la fiducia professionale che li univa, senza cancellare le ferite personali. Intanto alcuni elementi orientano i sospetti proprio verso il detective. Frankie deve capire se le prove raccontino davvero un movente o siano state disposte per indirizzare gli investigatori contro un innocente.

Come finisce Sulle tracce dell’assassino: il finale spiegato

Megan è la mente del delitto, mentre Sally Gibbons ne è l’esecutrice. Sally è la figlia biologica di Megan, un legame che permette di comprendere la sua partecipazione al piano. La detenuta ha utilizzato anche la guardia carceraria Harlan Trent per far circolare libri e comunicazioni, preparando l’incastro di Wyn.

Frankie segue la pista della casella postale riconducibile a Sally. La donna cerca poi di attirare Wyn in una trappola servendosi di Frankie, ma il piano fallisce e il detective viene scagionato. Nel confronto conclusivo in carcere, Frankie e Wyn smascherano Megan e le sue complicità. La confessione di Sally impedisce alla madre di nascondere la responsabilità dell’omicidio.

Il mistero trova una soluzione precisa, mentre il rapporto tra Frankie e Wyn conserva uno spazio aperto. I due recuperano la fiducia e la possibilità di restare vicini, ma il film non trasforma automaticamente la collaborazione in una riconciliazione sentimentale. Il lutto per Carl rimane parte della storia della protagonista.

Cast di Sulle tracce dell’assassino