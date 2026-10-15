Full Time – Al cento per cento è un film drammatico francese del 2021, in onda su Rai Movie. Scritto e diretto da Éric Gravel, ha come protagonista Laure Calamy. Il titolo originale è À plein temps e la durata è di circa 88 minuti. Il racconto segue una madre lavoratrice che cerca un impiego migliore mentre uno sciopero dei trasporti rende quasi impossibili i suoi spostamenti.

La tensione nasce da azioni quotidiane: prendere un treno, accompagnare i figli, arrivare in orario e rispondere al telefono. Julie deve compiere ogni gesto prima che un ritardo comprometta l’intera giornata. Il film adotta così il ritmo di un thriller per mostrare una condizione sociale nella quale non rimane spazio per gli imprevisti.

Regia, produzione e protagonisti del film Full Time – Al cento per cento

Éric Gravel firma regia e sceneggiatura. Il film è prodotto da Raphaëlle Delauche e Nicolas Sanfaute per Novoprod Cinéma, in coproduzione con France 2 Cinéma e Haut et Court. La fotografia è di Victor Seguin, il montaggio di Mathilde Van de Moortel e la musica elettronica di Irène Drésel.

Laure Calamy interpreta Julie, governante in un albergo di lusso. L’attrice ha preparato il personaggio attraverso un confronto con il lavoro delle addette alle camere, studiandone gesti e posture. Il film ha ottenuto nella sezione Orizzonti della Mostra di Venezia 2021 i premi per la regia e per l’interpretazione femminile. La protagonista è raccontata nella sua energia fisica, ma anche nelle contraddizioni di chi deve chiedere continuamente aiuto.

Dove è girato Full Time – Al cento per cento

Full Time – Al cento per cento è stato girato a Parigi e nel dipartimento della Yonne, in Borgogna. Tra le località utilizzate figurano Collemiers, Sens e Pont-sur-Yonne. L’abitazione di Julie si trova a Collemiers, mentre la stazione mostrata è quella di Pont-sur-Yonne.

La distanza fra la casa e Parigi è essenziale alla storia. Julie vuole offrire ai figli un ambiente tranquillo, ma deve raggiungere ogni giorno un lavoro lontano. I tragitti consumano il tempo che dovrebbe dedicare alla famiglia e al riposo. Gravel costruisce inoltre una Parigi fredda, fatta di passaggi e ostacoli, lontana dall’immagine turistica: è la città vista da chi la attraversa per lavorare.

Trama di Full Time – Al cento per cento

Julie cresce due bambini, Nolan e Chloé, e lavora in un grande hotel parigino. La sua formazione le consentirebbe un impiego diverso, ma la separazione e le necessità economiche l’hanno portata ad accettare una posizione faticosa. Aspetta inoltre i pagamenti dell’ex marito, che non arrivano con la regolarità necessaria.

La vicina Madame Lusigny si occupa dei figli mentre Julie è fuori. Lo sciopero dei trasporti spezza però un equilibrio già precario: treni soppressi, coincidenze mancate e strade bloccate la costringono a cercare passaggi e soluzioni costose. Ogni rientro tardivo mette sotto pressione anche il rapporto con la donna che la aiuta.

In questo momento arriva la possibilità di sostenere dei colloqui per un incarico nel marketing, più vicino alle sue competenze. Julie tenta di conciliare gli appuntamenti con i turni in albergo, chiedendo copertura alle colleghe. Le assenze vengono notate e la responsabile Sylvie interviene. La speranza di migliorare la propria condizione rischia così di farle perdere l’unica entrata sicura.

La protagonista deve scegliere continuamente quale urgenza affrontare per prima. Essere disponibile come madre significa sottrarre tempo al lavoro; presentarsi ai colloqui significa chiedere ad altri di assumersi un rischio. Il film rende visibile questa rete di dipendenze, nella quale una singola decisione produce conseguenze anche per le persone che cercano di sostenerla.

Come finisce Full Time – Al cento per cento: il finale spiegato

La situazione precipita quando Julie perde il lavoro nell’hotel e la risposta dell’azienda di marketing non arriva. Convinta che l’occasione sia sfumata, modifica il curriculum eliminando il titolo di studio più elevato e cerca un impiego al supermercato vicino a casa.

Accompagna poi i bambini al Jardin d’Acclimatation, mantenendo una promessa rimandata. Proprio mentre i figli sono su un’attrazione, riceve la telefonata dell’azienda: è stata scelta per il nuovo posto. Julie accetta e si commuove, finalmente sollevata dopo la corsa dei giorni precedenti.

Il finale offre una svolta concreta, ma il suo valore nasce da ciò che il film ha mostrato prima. Julie ha ottenuto una possibilità più adeguata alla propria formazione pagando un prezzo enorme in fatica e rapporti personali. La telefonata interrompe l’emergenza immediata e restituisce una prospettiva, senza cancellare la fragilità dell’organizzazione quotidiana da cui dipendono lei e i suoi figli.

Cast di Full Time – Al cento per cento