Terminator – Destino oscuro è un film di fantascienza e azione del 2019, in onda su 20 Mediaset. Diretto da Tim Miller, riunisce Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, affiancati da Mackenzie Davis, Natalia Reyes e Gabriel Luna. Il titolo originale è Terminator: Dark Fate e la durata è di circa 128 minuti.

Il film prosegue direttamente la storia dei primi due capitoli della saga, seguendo una linea narrativa che esclude gli eventi dei successivi sequel. Sarah Connor torna a combattere contro una macchina inviata dal futuro, ma questa volta la persona da proteggere è Dani Ramos. Il nuovo scontro mette in discussione il rapporto fra destino, responsabilità e possibilità di cambiare gli eventi.

Regia, produzione e protagonisti del film Terminator – Destino oscuro

La regia è di Tim Miller, mentre la sceneggiatura è firmata da David S. Goyer, Justin Rhodes e Billy Ray. James Cameron e David Ellison sono i produttori. Fra le società coinvolte figurano Skydance Media, Lightstorm Entertainment e Tencent Pictures. La fotografia è di Ken Seng, il montaggio di Julian Clarke e le musiche di Tom Holkenborg.

Linda Hamilton riprende il personaggio di Sarah Connor e Arnold Schwarzenegger interpreta il T-800 chiamato Carl. Natalia Reyes è Dani Ramos, Mackenzie Davis è Grace e Gabriel Luna interpreta il Rev-9. La nuova macchina può separare il proprio scheletro metallico dall’involucro mutaforma, moltiplicando i pericoli durante l’inseguimento.

Dove è girato Terminator – Destino oscuro

Le riprese si sono svolte soprattutto in Spagna e Ungheria, con ulteriori lavorazioni negli Stati Uniti, fra giugno e novembre 2018. Tra le location spagnole figurano Madrid, Murcia e la provincia di Almería. Il prologo è stato realizzato a Isleta del Moro, utilizzata per rappresentare una località del Guatemala.

In Ungheria la produzione ha lavorato a Budapest e negli Origo Studios. Un’ex fabbrica Nokia a Komárom è stata trasformata nel centro di detenzione al confine fra Messico e Stati Uniti. Il territorio raccontato e quello delle riprese non coincidono quindi sempre: scenografie ed effetti visivi collegano luoghi europei alla geografia nordamericana della fuga.

Trama di Terminator – Destino oscuro

Nel 1998 Sarah e John Connor hanno impedito l’ascesa di Skynet, ma un T-800 già inviato nel passato riesce a uccidere John. Sarah sopravvive e trascorre gli anni successivi dando la caccia ai Terminator, guidata da messaggi anonimi che le indicano dove compariranno.

Nel presente, Dani Ramos conduce una vita ordinaria a Città del Messico. L’arrivo del Rev-9 distrugge questa normalità: la macchina cerca di ucciderla nella fabbrica dove lavora con il fratello Diego. A salvarla interviene Grace, una soldatessa proveniente dal futuro, potenziata attraverso impianti che le consentono prestazioni eccezionali ma richiedono farmaci e recupero.

Sarah si unisce alle due donne e scopre che la minaccia futura non si chiama più Skynet. Una nuova intelligenza artificiale, Legion, porterà l’umanità alla guerra. Dani è destinata a guidare la resistenza: il suo valore non dipende dalla nascita di un futuro salvatore, ma da ciò che lei stessa saprà fare.

La fuga conduce dal Messico agli Stati Uniti e infine da Carl, il T-800 responsabile della morte di John. Dopo avere esaurito la missione, Carl ha vissuto fra gli esseri umani e sviluppato un senso di responsabilità. È lui ad avere inviato i messaggi a Sarah. La donna deve collaborare con l’assassino del figlio per salvare Dani.

Come finisce Terminator – Destino oscuro: il finale spiegato

Lo scontro finale si svolge in un impianto idroelettrico. Grace si sacrifica e chiede a Dani di estrarre il proprio nucleo energetico, l’arma che può distruggere il Rev-9. Dani lo utilizza contro la macchina; Carl interviene per impedirle di sottrarsi all’esplosione.

Il Rev-9 e Carl vengono distrutti, mentre Sarah e Dani sopravvivono. Il sacrificio del T-800 conclude il suo tentativo di assumersi la responsabilità del dolore causato. La morte di Grace lascia invece a Dani un compito che supera la vittoria immediata.

Nell’epilogo, Dani osserva Grace ancora bambina e decide di impegnarsi per evitarle quella fine. Sarah la accompagna e si prepara ad addestrarla. Il film chiude così sull’idea di un futuro ancora modificabile: la resistenza comincia dalle decisioni prese nel presente, anche quando la conoscenza di ciò che accadrà sembra imporre un percorso già scritto.

Cast di Terminator – Destino oscuro