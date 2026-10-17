The Storm è un film svedese del 2026, di genere commedia nera, disponibile dal 15 ottobre 2026 su Netflix. La regia e la sceneggiatura sono di Josephine Bornebusch. I protagonisti sono Gustaf Skarsgård e Aliette Opheim, all’interno di un cast corale. La durata è di circa 101 minuti. Una festa di compleanno in una tenuta isolata si trasforma in una convivenza forzata durante una violenta tempesta.

Il racconto parte da una riunione fra amici di vecchia data. Il lusso della casa e i sorrisi degli ospiti suggeriscono un mondo ben organizzato, ma l’isolamento fa emergere tutto ciò che i personaggi hanno cercato di nascondere. La minaccia meteorologica accompagna una crisi più intima, fatta di aspettative deluse, rivalità e rapporti che non funzionano.

Regia, produzione e protagonisti del film The Storm

Josephine Bornebusch dirige, scrive e interpreta il film, prodotto da Warner Bros. International Television Production Sweden. La produttrice è Sofie Palage. La fotografia è di Susanne Salavati e le musiche di Andreas Tengblad. L’opera costruisce la tensione attraverso un ambiente chiuso, nel quale ogni nuovo incidente modifica i rapporti fra gli invitati.

Gustaf Skarsgård interpreta Filip, il festeggiato, mentre Aliette Opheim è Caroline, sua moglie. La regista interpreta Kina. Filip Berg è Ossi, Jonas Karlsson è Jacob e Johan Rheborg interpreta Nicholas. La comicità nasce soprattutto dalla distanza fra l’immagine che ciascuno vuole offrire agli altri e il comportamento assunto quando perde il controllo.

Dove è girato di The Storm

La vicenda è ambientata in una tenuta nel nord della Svezia, acquistata da Filip e Caroline per un progetto di ospitalità. La casa, destinata a diventare un bed and breakfast di lusso, concentra gran parte dell’azione. Il film appartiene alla produzione svedese di Netflix e lega la propria identità alla neve, all’isolamento e agli spazi della campagna.

Il luogo narrativo funziona come una trappola: una residenza progettata per accogliere gli ospiti diventa impossibile da lasciare. Il contrasto fra il comfort promesso e le difficoltà materiali dà forma alla satira. Le stanze costringono persone abituate a proteggere la propria reputazione a condividere problemi molto concreti, senza la possibilità di allontanarsi o ricominciare altrove la conversazione.

Trama di The Storm

Filip compie quarantacinque anni e invita gli amici più stretti nella nuova proprietà. La cena dovrebbe celebrare l’amicizia e presentare l’attività su cui lui e Caroline hanno investito. I padroni di casa sperano anche nel sostegno economico di Henrik, ma il progetto arriva in un momento di fragilità per la coppia.

Una tempesta di neve blocca il gruppo nella tenuta. L’interruzione dell’elettricità e le difficoltà a comunicare con l’esterno rompono il programma della serata. Le persone riunite intorno alla tavola non condividono soltanto ricordi: portano preoccupazioni familiari, insoddisfazioni e segreti che la vicinanza rende sempre più difficili da contenere.

Fra gli incidenti della notte, il cane di Nattis scompare, Nicholas assume involontariamente funghi allucinogeni e Kina tenta di raggiungere il figlio affrontando la neve. Le reazioni degli invitati amplificano ogni difficoltà. Il tentativo di difendere le apparenze produce conseguenze più pericolose della confessione delle proprie debolezze.

Caroline nasconde inoltre una verità sulla gravidanza mostrata agli amici: il pancione è artificiale, mentre lei e Filip attendono un figlio attraverso una gestazione per altri, dopo un percorso doloroso per diventare genitori. La scelta di non raccontare questo passato è parte della pressione che la donna esercita su se stessa per presentare una vita finalmente perfetta.

Come finisce The Storm: il finale spiegato

Tutti sopravvivono alla notte. Caroline, convinta di essere stata tradita dopo avere frainteso una scena fra Filip e Kina, tenta di incendiare la casa. Le fiamme raggiungono invece il pancione artificiale e la costringono a tuffarsi nella fontana. La benzina sparsa nella tenuta non provoca l’incendio generale.

Filip smette di comportarsi da padrone di casa accomodante e affronta gli amici sulle loro responsabilità. L’arrivo di un’ambulanza, che si schianta contro l’edificio, interrompe il loro isolamento e porta all’estremo il tono grottesco della vicenda.

Nel passaggio conclusivo, Caroline raggiunge Filip e si sdraia accanto a lui nella neve. Il gesto riporta al centro la coppia dopo il caos collettivo. La situazione economica e i problemi matrimoniali non scompaiono: la chiusura concentra l’attenzione sulla possibilità di affrontarli insieme, rinunciando all’immagine di una felicità senza incrinature.

Cast di The Storm