Lo scandalo Trustor (titolo originale The Trustor Scandal) è il film thriller finanziario del 2026, disponibile su Netflix. Ispirato a una delle più clamorose frodi economiche della storia della Svezia, il film ricostruisce il celebre scandalo che negli anni Novanta travolse il gruppo Trustor, tra acquisizioni milionarie, manipolazioni finanziarie e una complessa rete di corruzione.

Attraverso un racconto ricco di tensione e colpi di scena, la pellicola mostra come avidità, potere e ambizione possano mettere in crisi un intero sistema economico.

Regia, produzione e protagonisti del film Lo scandalo Trustor

La regia è affidata a Mikael Marcimain, che porta sullo schermo una vicenda realmente accaduta trasformandola in un avvincente thriller finanziario.

Il film segue le vicende dei manager, degli investitori e degli investigatori coinvolti nello scandalo che sconvolse il panorama economico svedese.

Nel cast figurano Gustaf Skarsgård, David Dencik, Nour El Refai, Peter Andersson, Malin Crépin e Johan Rheborg, protagonisti di una storia costruita tra intrighi economici, tradimenti e lotte di potere.

Dove è stato girato?

Le riprese di Lo scandalo Trustor si sono svolte principalmente in Svezia, tra Stoccolma e altre località utilizzate per ricreare gli ambienti della finanza scandinava degli anni Novanta.

Uffici direzionali, sedi aziendali, tribunali e quartieri finanziari fanno da sfondo a una vicenda che alterna ricostruzione storica e suspense.

Trama del film Lo scandalo Trustor

Negli anni Novanta il gruppo finanziario Trustor è una delle società d’investimento più importanti della Svezia.

Quando una cordata di imprenditori decide di acquisirne il controllo, l’operazione sembra destinata a rappresentare uno dei più grandi successi del settore.

Ben presto, però, emergono movimenti di denaro sospetti, società di comodo e una complessa rete di operazioni illecite che svuota progressivamente le casse dell’azienda.

Mentre dirigenti e consulenti cercano di nascondere le proprie responsabilità, gli investigatori avviano una difficile inchiesta destinata a portare alla luce uno dei più clamorosi scandali finanziari del Paese.

Spoiler finale

Nel finale l’indagine riesce a ricostruire il sofisticato sistema di frodi che aveva permesso ai responsabili di sottrarre enormi somme di denaro attraverso operazioni societarie apparentemente regolari.

Con il procedere delle indagini emergono tradimenti, complicità e responsabilità individuali che conducono all’incriminazione dei principali protagonisti dello scandalo.

L’epilogo evidenzia le conseguenze economiche e giudiziarie della vicenda, sottolineando come il caso Trustor abbia profondamente cambiato il sistema dei controlli finanziari in Svezia.

Cast completo del film Lo scandalo Trustor

Il cast del film comprende: