Tuner – L’accordatore è un film del 2025, di genere thriller e drammatico, proposto da Sky Cinema Uno. Diretto da Daniel Roher, ha come protagonisti Leo Woodall, Dustin Hoffman e Havana Rose Liu. Il titolo originale è Tuner e la durata è di circa 107 minuti. La storia segue un accordatore di pianoforti il cui udito eccezionale attira l’interesse di una banda di ladri.

Niki White aveva un futuro da pianista, ma l’ipersensibilità ai suoni gli ha imposto una vita diversa. Il lavoro sugli strumenti gli permette di restare vicino alla musica senza affrontare il palcoscenico. Quando il suo talento diventa utile per aprire casseforti, la possibilità di guadagnare rapidamente entra in conflitto con le relazioni alle quali tiene.

Regia, produzione e protagonisti del film Tuner – L’accordatore

La regia è di Daniel Roher, autore della sceneggiatura insieme a Robert Ramsey. Fra le società di produzione figurano Black Bear, Elevation Pictures ed English Breakfast Productions. I produttori comprendono JoAnne Sellar, Lila Yacoub, Teddy Schwarzman e Michael Heimler. La fotografia è di Lowell A. Meyer e le musiche di Will Bates.

Leo Woodall interpreta Niki White, mentre Dustin Hoffman è Harry Horowitz, il suo mentore. Havana Rose Liu dà il volto alla musicista Ruthie Waymon e Lior Raz interpreta Uri. Il suono non serve soltanto ad accompagnare l’azione: definisce la percezione del protagonista e trasforma rumori ordinari in ostacoli, segnali o strumenti di lavoro.

Dove è girato Tuner – L’accordatore

Tuner – L’accordatore è stato girato principalmente a Toronto, in Canada. Le riprese sono iniziate nell’ottobre 2024. La città dell’Ontario rappresenta sullo schermo New York, dove Niki e Harry lavorano nelle abitazioni dei loro clienti e negli ambienti legati alla formazione musicale.

Il film alterna luoghi in cui la musica viene coltivata e ambienti nei quali l’ascolto diventa uno strumento criminale. Pianoforti e casseforti richiedono entrambi concentrazione, precisione e capacità di distinguere variazioni minime. La continuità fra questi spazi rende immediato il passaggio di Niki da un’attività legittima a un mondo che usa la sua stessa abilità per scopi opposti.

Trama di Tuner – L’accordatore

Niki White lavora con l’esperto accordatore Harry Horowitz, che lo sostiene come una figura paterna. Il ragazzo possiede un udito particolarmente fine, ma soffre anche di iperacusia: rumori tollerabili per gli altri diventano dolorosi. Questa condizione lo ha allontanato dalla carriera pianistica.

Dopo avere scoperto di saper riconoscere i meccanismi interni di una cassaforte attraverso il suono, Niki si trova coinvolto in un furto. La sua capacità attira Uri, che vuole utilizzarla per nuovi colpi. La malattia di Harry e le spese da affrontare rendono il denaro della banda una tentazione difficile da respingere.

Nel frattempo Niki conosce Ruthie, pianista e compositrice. La relazione riaccende il desiderio di una vita nella musica, ma il ragazzo le nasconde la propria attività clandestina. Il legame si incrina quando un orologio rubato, che lui le ha regalato, viene riconosciuto dal maestro Marius Maissner.

L’oggetto apparteneva alla famiglia del musicista ed è legato alla memoria della Shoah. Il furto smette quindi di apparire a Niki come un modo relativamente semplice per trovare denaro. Per rimediare al danno promette di recuperare anche il secondo orologio, rimasto a Uri. Tornare nel deposito della banda significa però esporsi proprio all’uomo dal quale vuole liberarsi.

Come finisce Tuner – L’accordatore: il finale spiegato

Uri sorprende Niki mentre recupera l’orologio e lo aggredisce, danneggiandogli gravemente l’udito. Lo lascia però vivo e il ragazzo ritrova l’oggetto fra i propri effetti dopo il ricovero. Niki può così mantenere la promessa fatta a Maissner.

Harry è morto e il protagonista non può ripristinare la vita precedente ai furti. Restituisce l’orologio e incontra Ruthie, ora assistente del maestro. La perdita uditiva cambia il loro confronto: Niki le spiega di non riuscire a sentirla, ma si avvicina al pianoforte.

Il film si conclude con Niki che torna a suonare, eseguendo una variazione della composizione di Ruthie. Dopo l’esecuzione osserva che il pianoforte ha bisogno di essere accordato. La chiusura non annulla le ferite o garantisce la riconciliazione sentimentale; restituisce al ragazzo un rapporto con la musica che non dipende più dall’idea di essere perfetto.

Cast di Tuner – L’accordatore