Il già nutrito elenco di soap opere turche del Biscione sta per arricchirsi ulteriormente. Lunedì 23 novembre, in esclusiva su Mediaset Infinity, debutta Love for Rent.

Love for Rent Mediaset Infinity, regista e dove è girata

Diretta da numerosi registi, fra cui Senol Sonmez e Baris Yos, la serie ha debuttato con il titolo originale Kiralik Ask. In patria, la produzione ha esordito nel 2015 sull’emittente locale Star TV ed è rimasta in programmazione per circa un anno e mezzo, fino al mese di gennaio del 2017.

In Italia la serie sarà proposta, per il momento, solamente in streaming su Mediaset Infinity, dove gli appuntamenti saranno rilasciati con cadenza quotidiana. Non è da escludere, come già avvenuto in passato, che la serie possa approdare prossimamente anche in televisione.

Le riprese si sono svolte in diverse località della Turchia, principalmente a Besiktas, quartiere commerciale e residenziale di Istanbul.

Love for Rent Mediaset Infinity, la trama

Al centro della serie tv Love for Rent ci sono Defne Topal e Ömer İplikçi. Lei è interpretata da Elcin Sangu, già nota al pubblico italiano per il ruolo di Guzide in La Ragazza e l’Ufficiale. Lui, invece, ha il volto di Barış Arduç.

Nella produzione, la vita di Defne è cambiata per sempre dopo la morte dei genitori. Rimasta orfana, si è trasferita, insieme al fratello e alla sorella, a casa della nonna e ha trovato lavoro come cameriera. Omer, invece, è un imprenditore e uomo d’affari che gestisce le diverse attività della sua famiglia.

Spoiler finale

In Love for Rent le vite di Defne e Omer sono destinate a incrociarsi nel momento in cui lui, per un pranzo di lavoro, sceglie di recarsi nel locale in cui lei lavora. Un incontro fortuito che tuttavia dà il via a una intricata storia che interessa la famiglia di Omer. Gli zii, in particolare, coinvolgono Defne in un accordo per far innamorare l’uomo e spingerli alle nozze. Le cose, però, sono destinate a non andare come previsto.

Love for Rent Mediaset Infinity, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Love for Rent, che debutta in Italia il 23 novembre su Mediaset Infinity.