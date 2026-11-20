Butcher’s Crossing è un western diretto da Gabe Polsky, presentato nel 2022 e distribuito nelle sale americane nel 2023, proposto da Rai Movie. Nicolas Cage e Fred Hechinger interpretano due uomini che affrontano una spedizione di caccia ai bisonti nell’America degli anni Settanta dell’Ottocento.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di John Williams, pubblicato nel 1960. Il viaggio di un giovane in cerca di significato diventa un confronto con l’avidità e con il costo della conquista della frontiera. La promessa di libertà si scontra con una pratica di sfruttamento che consuma animali, paesaggio e uomini.

Regia, produzione e protagonisti del film Butcher’s Crossing

La regia è di Gabe Polsky, che firma la sceneggiatura insieme a Liam Satre-Meloy. La produzione coinvolge Altitude Film Entertainment, Ingenious Media e Phiphen Pictures. Fra i produttori figurano Polsky, Molly Conners, Amanda Bowers, Will Clarke e Andy Mayson.

La fotografia è di David Gallego, il montaggio di Nick Pezzillo e le musiche di Leo Birenberg. Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival nel settembre 2022. La durata è di circa 105 minuti.

Nicolas Cage interpreta Miller, cacciatore convinto di conoscere una valle ricchissima di bisonti. Fred Hechinger è Will Andrews, il giovane che finanzia la spedizione. Jeremy Bobb interpreta Fred Schneider, mentre Xander Berkeley è Charlie Hoge. Paul Raci è McDonald e Rachel Keller interpreta Francine, personaggi legati alla cittadina dalla quale parte il viaggio.

Dove è girato Butcher’s Crossing

Le riprese si sono svolte nel Montana, soprattutto nella riserva della Blackfeet Nation, a partire dall’ottobre 2021. La lavorazione ha coinvolto la comunità locale e i responsabili della mandria utilizzata per il film. La produzione ha dovuto adattarsi agli animali e alle condizioni meteorologiche.

Il Montana sostituisce il Colorado della spedizione narrativa. Il rapporto con i bisonti reali contribuisce alla concretezza del racconto, mentre il paesaggio impedisce di considerare la natura come un semplice sfondo. Distanze, freddo e difficoltà di trasporto diventano elementi decisivi per il destino dei cacciatori.

Trama di Butcher’s Crossing

Will Andrews lascia Harvard e raggiunge Butcher’s Crossing, in Kansas, cercando un’esperienza capace di dare un significato diverso alla propria vita. Il commerciante McDonald gli offre una prospettiva prudente sul mondo della caccia, ma il giovane rimane affascinato dalle promesse di Miller.

Il cacciatore sostiene di conoscere una valle isolata dove sopravvive una mandria enorme. Will decide di finanziare il viaggio. Alla spedizione si uniscono Charlie Hoge, incaricato del carro e della cucina, e Fred Schneider, scuoiatore esperto che considera con maggiore realismo i rischi economici dell’impresa.

Dopo un percorso durissimo, i quattro trovano davvero i bisonti. La scoperta sembra confermare le parole di Miller, ma la sua determinazione si trasforma in ossessione. Ogni animale abbattuto promette un ulteriore guadagno e diventa un motivo per rimandare la partenza.

L’arrivo dell’inverno li blocca nella valle. L’isolamento esaspera i rapporti e rende insostenibili i conflitti. Will assiste alla trasformazione di un’avventura desiderata in un’esperienza di sopravvivenza. La quantità delle pelli non basta più a giustificare quello che gli uomini stanno perdendo, ma Miller continua a misurare tutto attraverso il successo della caccia.

Come finisce Butcher’s Crossing: il finale spiegato

Durante la permanenza nella valle, Hoge viene gravemente picchiato da Schneider e Miller lo uccide per porre fine alle sue sofferenze. Nel viaggio di ritorno muore anche Schneider, quando il carro precipita con il carico. Solo Will e Miller riescono a rientrare a Butcher’s Crossing.

Il mercato delle pelli è crollato. La ricchezza per la quale hanno rischiato la vita non ha più il valore immaginato. Miller reagisce dando fuoco all’edificio del commercio delle pelli: l’incendio conclude il fallimento della sua ossessione, trasformando in distruzione ciò che aveva considerato una conquista.

Will riparte da solo. Sopravvive, ma perde l’innocenza con cui aveva intrapreso il viaggio. La conclusione ribalta la promessa iniziale: la natura non gli ha offerto una facile rigenerazione e la caccia non gli ha consegnato una fortuna. La sua formazione passa attraverso la consapevolezza del costo umano e ambientale dell’impresa.

Cast di Butcher’s Crossing