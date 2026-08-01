Guai in vista per Netflix, che deve affrontare una causa milionaria perché sarebbe sparito, dai suoi uffici, un film inedito con Nicolas Cage. La pellicola si intitola Fortitude e il suo produttore avrebbe deciso di procedere per vie giudiziarie.

Causa Netflix film sparito, qual è l’accusa mossa contro il colosso streaming

A sollevare il caso, che oltre a essere giudiziario è destinato a diventare anche mediatico, è Simon Afram, che è sia il produttore che lo sceneggiatore del film Fortitude. L’accusa sostiene che una copia master della pellicola sarebbe sparita dagli uffici di Netflix. Ignote le cause, anche se l’ipotesi principale è quella di un furto.

Secondo quanto riporta l’Ansa, coloro che hanno intentato la causa sostengono che uno dei produttori ha personalmente affidato il film negli uffici della società streaming, precisando che i file non erano criptati e chiedendo espressamente che venissero cancellati una volta terminata la visione.

Netflix, inoltre, è accusata di non aver rivelato se è stata sporta o meno una denuncia per quel che è avvenuto.

La versione dell’emittente

Netflix, dal canto suo, ha tenuto a smentire ogni accusa che gli è stata rivolta. La piattaforma streaming, infatti, ha negato di avere responsabilità, sostenendo di aver ricevuto il materiale al centro della causa senza le misure di sicurezza che solitamente vengono adottate nel mondo della cinematografia.

La vicenda giudiziaria, insomma, promette di essere molto lunga. L’accusa sostiene che la sparizione della pellicola possa causare non pochi problemi nella fase della sottoscrizione degli accordi di distribuzione.

Per questo, i produttori hanno chiesto una cifra pari ad almeno 105 milioni di dollari per coprire i danni. La realizzazione della pellicola è costata 45 milioni di dollari.

Causa Netflix film sparito, di cosa parla Fortitude

Fortitude, al centro della vicenda giudiziaria, è un film diretto da Simon West e ha come attore protagonista Nicolas Cage. Al centro della produzione ancora inedita c’è una storia realmente accaduta e risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

La pellicola racconta le operazioni strategiche non convenzionali svolte da un gruppo di agenti segreti britannici. Essi, mediante una fitta rete di inganni, falsi equipaggiamenti e depistaggi, sono riusciti a centrare l’obiettivo di trarre in inganno la leadership nazista.

I protagonisti sono ricordati tutt’oggi come dei veri e propri eroi. Con le loro gesta, infatti, hanno contribuito a cambiare in modo definitivo il corso del sanguinoso conflitto.