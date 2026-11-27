Un buon avvocato è un film francese del 2026, diretto da Tristan Séguéla, disponibile dal 9 novembre su Netflix. Il titolo originale è Un bon avocat. Il thriller giudiziario ha come protagonista Laurent Lafitte, affiancato da Anthony Bajon, Mélanie Laurent e Carole Bouquet.

La vicenda segue un penalista brillante la cui dipendenza dalla cocaina provoca un crollo pubblico. Al ritorno dalla riabilitazione, il tempo per preparare il proprio processo si intreccia con una controversa difesa aziendale e con l’incontro di un tirocinante disposto a restargli accanto.

Regia, produzione e protagonisti del film Un buon avvocato

La regia è di Tristan Séguéla, che torna a lavorare con Laurent Lafitte dopo la serie dedicata a Bernard Tapie. La sceneggiatura è firmata da Séguéla, Marcia Romano e Simon Jacquet.

La produzione è di Iconoclast Films, con Simon Jacquet; partecipa alla coproduzione Scope Pictures. La fotografia è curata da Augustin Barbaroux, il montaggio da Pierre Deschamps e la musica da Amine Bouhafa.

Lafitte interpreta Léonard Landry, capace di dominare il linguaggio dell’aula e di perdere il controllo nella vita privata. Anthony Bajon è Noé Henry, il tirocinante che diventa il suo collaboratore più affidabile. Il contrasto fra i due sostiene un racconto nel quale la competenza professionale deve confrontarsi con il valore morale delle scelte.

Dove è girato Un buon avvocato

Le riprese comprendono Parigi, l’Île-de-France e Lille. Il Palazzo di giustizia di Lille è stato utilizzato per alcune sequenze giudiziarie, fornendo corridoi e spazi reali al confronto fra il protagonista e l’istituzione alla quale appartiene.

La lavorazione ha coinvolto anche il Senegal, in relazione alla dimensione africana del dossier affrontato nel film. Il racconto alterna così l’ambiente protetto degli studi legali alle conseguenze di decisioni economiche e politiche prese lontano dalle persone colpite.

Gli spazi aiutano a distinguere due aspetti della storia: la rappresentazione pubblica dell’avvocato, costruita attraverso prestigio e sicurezza, e la sua fragilità privata. La riabilitazione e il ritorno al lavoro rendono sempre più difficile mantenere separate queste dimensioni.

Trama di Un buon avvocato

Léonard Landry è abituato a difendere clienti difficili e a trasformare ogni udienza in una prova di forza. Cocaina e alcol hanno però compromesso la sua capacità di governare la propria esistenza. Un’overdose in tribunale rende evidente ciò che il successo professionale aveva contribuito a nascondere.

Dopo un periodo di disintossicazione, Landry deve prepararsi a rispondere delle proprie condotte. Assume Noé, un tirocinante che cerca un’occasione per entrare nella professione. La collaborazione comincia con esigenze pratiche, ma acquista progressivamente una dimensione personale.

Il penalista si rivolge anche a Iris Saint-Didier, sua ex compagna, sperando di ottenere aiuto per la propria difesa. Nel frattempo entra nell’affare del gruppo Varenne, guidato da Anne Lamarck e coinvolto in accuse legate a violenze commesse in Africa.

Il dossier riporta Landry nel territorio che conosce meglio: testimonianze da indebolire, prove da reinterpretare e strategie costruite per proteggere il cliente. La posizione di Firmin Draza diventa decisiva. Mentre prepara la difesa, l’avvocato comprende che salvare la propria immagine può significare partecipare ancora una volta a una manipolazione.

Come finisce Un buon avvocato: il finale spiegato

Landry ammette in aula le manovre illecite compiute nella gestione del caso Varenne. La confessione compromette la strategia difensiva del gruppo e rende impossibile continuare a presentare la propria abilità come una giustificazione sufficiente.

Al suo processo, Landry rischia il carcere e l’esclusione definitiva dalla professione. Noé interviene in sua difesa, parlando delle sue responsabilità ma anche degli sforzi compiuti per cambiare. Il tribunale pronuncia una condanna a sei mesi con sospensione della pena e due anni di interdizione dall’esercizio.

Nel finale Landry torna in riabilitazione e riesce finalmente a parlare con sincerità davanti al gruppo. Contatta poi Noé e gli propone di aiutarlo a preparare l’esame di abilitazione. Il rapporto si trasforma in un patto di fiducia reciproca: Landry affronta le conseguenze delle proprie azioni e riconosce nel collaboratore una qualità che aveva smesso di praticare, la capacità di difendere senza nascondersi dietro la menzogna.

Cast di Un buon avvocato