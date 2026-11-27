Venerdì 27 novembre prende il via la 13° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Tutte le dieci partite del turno, come di consueto, sono proposte su DAZN, mentre solamente tre sono visibili in co-esclusiva su Sky.

Serie A 13° giornata programmazione tv, gli anticipi

La prima partita della 13° giornata di Serie A parte il 27 novembre dalle ore 20:45 e oppone il Venezia fanalino di coda al Bologna, nono e reduce da cinque risultati utili consecutivi. L’incontro è proposto sia da DAZN che da Sky.

Sabato 28 novembre il calendario propone altre tre partite. Alle 15:00 il Frosinone, settimo classificato e reduce da due sconfitte di fila, accoglie in casa il Parma, quart’ultimo e a rischio retrocessione. Dalle 18:00 la Lazio capolista è impegnata nell’insidiosa trasferta contro il Torino, mentre alle 20:45 sia Sky che DAZN offrono ai propri abbonati la partita con protagonista l’Inter, che allo Stadio San Siro cerca di tenere il passo delle prime classificate contro il Genoa.

Il calendario della domenica

La 13° giornata di Serie A procede domenica 29 novembre. Alle 12:30 l’Udinese, che chiude provvisoriamente la classifica insieme al Venezia, affronta la Fiorentina, incapace fino a ora di riuscire a dare stabilità ai propri risultati. Alle 15:00 il Sassuolo terz’ultimo tenta di interrompere la lunga striscia di sconfitte consecutive affrontando il Napoli, reduce dall’ottima prova in Champions League contro il Manchester City. Alle 18:00, sia Sky che DAZN mandano in onda Roma-Monza, con i giallorossi, secondi classificati, che cercano di tenere il passo della capolista Lazio. Alle 20:45, la domenica di Serie A è conclusa da Como-Juventus, scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League.

Lunedì 30 novembre, alle 18:30 l’Atalanta, dopo le fatiche in Conference League, affronta fuori casa il Lecce. Alle 20:45, infine, il Milan cerca i tre punti nella sempre tanto insidiosa trasferta contro il Cagliari di Fabio Pisacane.

Serie A 13° giornata programmazione tv, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in occasione della 13° giornata di Serie A.

Venezia-Bologna: Barone e Gobbi;

Barone e Gobbi; Inter-Genoa: Zancan e Montolivo;

Zancan e Montolivo; Roma-Monza: Gentile e Scharchilli.

Questo, invece, è l’elenco dei commentati selezionati da DAZN per la nuova giornata del massimo campionato.