Sunny Dancer è un film britannico del 2026, scritto e diretto da George Jaques, in arrivo il 28 novembre su Prime Video. La commedia drammatica di formazione ha come protagonista Bella Ramsey e racconta un’estate di amicizia, desiderio e confronto con il lutto.

Al centro della storia c’è Ivy, diciassette anni, in remissione da un tumore. La ragazza vorrebbe essere riconosciuta per ciò che desidera diventare, mentre i genitori la iscrivono a un campo estivo per giovani che hanno affrontato il cancro.

Regia, produzione e protagonisti del film Sunny Dancer

George Jaques firma regia e sceneggiatura e partecipa alla produzione con Ken Petrie. Il film nasce da Athenaeum Productions e 27 Ten Productions, in associazione con Night Train Media.

La fotografia è di Oliver Loncraine, il montaggio di Caitlin Spiller e le scenografie di Pat Campbell. Este Haim e Zachary Dawes compongono le musiche. La durata è di circa 106 minuti.

Bella Ramsey interpreta Ivy, alternando chiusura, ironia e vulnerabilità. Ruby Stokes è Ella, mentre Daniel Quinn-Toye interpreta Jake. Neil Patrick Harris è Patrick, il responsabile del campo. James Norton e Jessica Gunning interpretano Bob e Karen, i genitori della protagonista. Il gruppo degli adulti prova a proteggere i ragazzi, spesso senza comprendere immediatamente il loro bisogno di autonomia.

Dove è girato Sunny Dancer

Le riprese principali sono cominciate nell’aprile 2025 presso l’Auchengillan Outdoor Centre, in Scozia, nell’area a nord di Glasgow e vicino al territorio del Loch Lomond. Il centro per attività all’aperto ha fornito la base reale del campo estivo.

Boschi, alloggi e spazi comuni rendono credibile una comunità temporanea nella quale gli incontri si ripetono quotidianamente. L’ambiente favorisce sia le attività organizzate sia i momenti nei quali i ragazzi cercano di sottrarsi alla supervisione degli adulti.

La natura occupa uno spazio importante, ma il campo non è soltanto uno sfondo paesaggistico. La vicinanza forzata fra persone inizialmente estranee costringe Ivy a confrontarsi con reazioni diverse alla malattia, con desideri simili ai propri e con la paura di affezionarsi.

Trama di Sunny Dancer

Ivy arriva al Children Run Free Camp senza entusiasmo. Considera il soggiorno un’altra imposizione e teme di essere ridotta ancora una volta alla propria esperienza medica. La sua ostilità si manifesta contro le attività, gli ospiti e il responsabile Patrick.

La compagna di stanza Ella cerca di coinvolgerla nel gruppo formato da Ralph, Maisie, Archie e Jake. Ivy oppone resistenza, ma l’amicizia nasce attraverso momenti concreti: scherzi, confidenze, trasgressioni e piccoli tentativi di conquistare indipendenza.

Con Jake si sviluppa un’intesa sentimentale. Il legame permette alla ragazza di vivere desideri che non coincidono con le preoccupazioni dei genitori. Anche i colloqui di sostegno, inizialmente respinti, acquistano un significato diverso quando comincia ad abbassare le difese.

Il bisogno di tornare in ospedale interrompe il soggiorno di Ralph e ricorda al gruppo che il passato non è del tutto alle spalle. Quando anche Jake viene ricoverato per dolori al petto, Ivy deve affrontare una paura più profonda della semplice esclusione: perdere qualcuno che è diventato essenziale alla sua estate.

Come finisce Sunny Dancer: il finale spiegato

Il colpo di scena rivela che Jake è morto in ospedale per un attacco cardiaco. La fragilità fisica legata alle cure ha avuto conseguenze fatali. Le successive conversazioni fra lui e Ivy appartengono alle allucinazioni da lutto della ragazza, che non ha ancora accettato la perdita.

Durante la conclusione del soggiorno, il riferimento dei suoi familiari e della terapeuta al lutto costringe Ivy a confrontarsi con la verità. La fotografia di Jake fra i ragazzi morti rende impossibile continuare a immaginarlo presente. Ella la sostiene quando il dolore diventa finalmente esplicito.

Due settimane dopo, tornata a casa, Ivy parla con la madre e apre la scatola dei ricordi preparata da Ella. Al suo interno trova il video dell’estate trascorsa insieme. Piange e sorride davanti alle immagini: il ricordo di Jake rimane doloroso, ma può convivere con quello degli amici e dei momenti felici. Il finale conclude il percorso di Ivy attraverso l’accettazione della perdita e la possibilità di continuare a vivere.

Cast di Sunny Dancer