Mediaset Italia 2 propone il film dal titolo Halloween Ends. Si tratta di una pellicola di genere horror con atmosfere drammatiche che chiude una delle saghe più longeve del cinema.

La produzione è stata interamente realizzata negli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2022 e la durata complessiva del film è di un’ora e 51 minuti.

Halloween Ends film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è curata da David Gordon Green, il quale ha diretto l’intera trilogia del reboot. Le protagoniste principali sono Laurie Strode e Allyson Nelson, interpretate rispettivamente dalle talentuose Jamie Lee Curtis e Andi Matichak. Inoltre, il cast vede il ritorno di James Jude Courtney nel ruolo dell’iconico boogeyman, Michael Myers.

Le riprese si sono svolte in America. In particolare, la produzione ha scelto come location principale Savannah e le zone limitrofe nel territorio della Georgia, luoghi che hanno fornito lo sfondo ideale e suggestivo per le atmosfere cupe del film.

La produzione è gestita dalla Blumhouse Productions, in collaborazione con Miramax e Rough House Pictures.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo, a conferma della sua immediata riconoscibilità nel panorama horror globale.

Halloween Ends – trama del film in onda su Sky Cinema Collection

La trama raccontata prende il via quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills, segnando la terrificante conclusione del franchise horror più acclamato e venerato della storia del cinema.

Infatti, Laurie Trode (Jamie Lee Curtis) vive con la nipote Allyson Nelson e sta cercando di condurre un’esistenza normale, tentando di scrivere le sue memorie e lasciandosi alle spalle l’ossessione per il male che ha segnato la sua vita. Tuttavia, la paura non scompare completamente. In quel periodo, la situazione nella cittadina di Haddonfield rimane tesa, poiché la gente non riesce a dimenticare le atrocità di Michael Myers. Proprio allora, un giovane del posto, Corey Cunningham (Rohan Campbell), si ritrova al centro di un nuovo vortice di terrore.

Successivamente, Laurie incontra Corey e vede in lui un potenziale legame con il passato, ma la vera incarnazione del male non si è mai allontanata. Perciò, l’inevitabile confronto finale tra Laurie Trode e l’immortale Michael Myers si prepara. Di conseguenza, l’ultima sopravvissuta affronta per l’ultima volta l’incarnazione del male, mentre Michael Myers deve vedersela in uno scontro finale molto più terribile di quelli che aveva già affrontato sullo schermo. Alla fine, la posta in gioco è altissima, poiché solo uno dei due sopravvivrà a questa sanguinosa resa dei conti, che deciderà il destino di Haddonfield.

Spoiler finale

La protagonista Jamie Lee Curtis torna per l’ultima volta nel ruolo iconico di Laurie Trode, la prima final girl dell’horror. Questo ruolo lanciò la sua carriera anni fa. La Curtis ha interpretato Laurie per più di 40 anni, stabilendo una delle coppie attore–personaggio più longeve nella storia del cinema. Quando il franchise è stato rilanciato nel 2018, il film Halloween ha battuto tutti i record al botteghino, riuscendo a diventare il capitolo di maggior incasso e stabilendo un nuovo primato per i più grandi weekend di apertura per un film horror con protagonista una donna.

Halloween Ends: il cast completo

Di seguito, il cast del film Halloween Ends e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori: