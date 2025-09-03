Rai 4 propone il film dal titolo The Reef Intrappolate. In particolare, si tratta di una pellicola di genere horror con suggestive atmosfere thriller. Inoltre, la produzione è originaria dell’Australia. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, l’opera risale al 2022 e ha una durata complessiva di un’ora e 33 minuti.

Regia e protagonisti del film The Reef Intrappolate

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Andrew Traucki. Invece, i protagonisti principali sono Nic e Jodie, che le attrici Teressa Liane e Ann Truong interpretano rispettivamente. In aggiunta a loro, nel cast figura anche Saskia Archer, che presta il volto al personaggio di Annie.

Dove si sono svolte le riprese?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione interamente in Australia, scegliendo come ambientazione principale Canberra, ma utilizzando anche diverse zone limitrofe nel territorio della capitale australiana. Inoltre, la produzione nasce da una collaborazione tra Thrills & Spills, Filmology Finance e Cornerstone Pictures. Peraltro, il titolo è conosciuto a livello internazionale con il medesimo nome.

Trama del film The Reef Intrappolate in onda su Rai 4

Analizzando la trama, la storia si concentra su Nic (Teressa Liane), una ragazza che porta ancora i segni di un terribile evento. Infatti, nove mesi prima, suo cognato ha ucciso sua sorella, annegandola nella vasca da bagno. A trovarla, peraltro, è stata proprio lei, Nic, che da quel momento ha sviluppato una profonda paura dell’acqua ed è vittima di continui flashback, in cui si immagina di annegare.

Questa profonda ferita psicologica si manifesta in un disturbo da stress post-traumatico che le impedisce di agire. Infatti, durante un’escursione in kayak, il panico la blocca in un momento cruciale quando un grosso squalo attacca uno dei loro amici. Pertanto, costringe la sua sorellina minore, Annie (Saskia Archer), a farsi avanti e a tentare il salvataggio.

Spoiler finale

Le due sorelle non sono sole e presto si accorgono che la minaccia si estende anche a un gruppo di bambini e ad altri bagnanti inconsapevoli. La loro missione, quindi, si evolve da una semplice questione di sopravvivenza a una corsa contro il tempo per salvare vite innocenti, costringendo Nic ad affrontare non solo la bestia, ma anche i suoi demoni interiori per superare i suoi traumi e agire.

The Reef Intrappolate: il cast completo

Per concludere, di seguito presentiamo il cast completo di questa opera cinematografica e i rispettivi personaggi che gli attori interpretano: