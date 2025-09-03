Ha debuttato ieri, martedì 2 settembre, la sfida fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna e di seguito vi sveliamo gli ascolti ottenuti dai format. Analizzando i dati, il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui supera quello di Stefano De Martino. I primi due, tuttavia, hanno chiuso l’appuntamento circa 15 minuti dopo rispetto alla concorrenza di Rai 1. In sovrapposizione, emerge un leggero vantaggio per il gioco dei pacchi.

Affari Tuoi La Ruota della Fortuna ascolti, quanto ha fatto il game show di Rai 1

Analizzando in primis i risultati di Rai 1, il ritorno di Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi ha tenuto compagnia a 4 milioni e 200 mila telespettatori, con una share del 22,6%.

La scorsa edizione, composta da 260 puntate andate in onda fra settembre e giugno, è giunta al termine con una share media del 27,5%, con dei picchi superiori addirittura al 32%.

Il primo appuntamento dello scorso anno, proposto sempre il 2 settembre, aveva divertito poco più di 4 milioni e 400 mila spettatori, con una share del 24,85%. Rispetto all’anno scorso, dunque, Affari Tuoi ha subito un calo nell’Auditel.

Affari Tuoi La Ruota della Fortuna ascolti, il dato dello storico format guidato da Gerry Scotti

Per quel che concerne La Ruota della Fortuna, esso, in occasione della prima sfida negli ascolti contro Affari Tuoi, ha appassionato circa 4 milioni e mezzo di persone, con una share del 24,2%.

Il programma, come prevedibile, con la ripartenza della trasmissione di Rai 1 ha subito un leggero calo dal punto di vista Auditel. La puntata del 1° settembre, infatti, aveva divertito oltre 4 milioni ed 800 mila spettatori, con una share del 26,6%.

Rispetto alla passata stagione televisiva, La Ruota della Fortuna si conferma, per Affari Tuoi, un avversario molto più temibile rispetto a Paperissima Sprint. Quest’ultimo format, il 2 settembre dello scorso anno, contro la prima puntata dello show di De Martino, aveva divertito 2 milioni e 285 mila spettatori, con il 12,85%.

Le conseguenze sugli altri format dell’access prime time

In sovrapposizione, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sono in sostanziale pareggio, seppur con De Martino in leggero vantaggio. Rai 1, infatti, intrattiene 4 milioni e 210 mila persone col 22,4%. Canale 5, invece, raggiunge 4 milioni e 118 mila persone, col 21,9%.

Al di là dei decimali, una cosa è certa: le ammiraglie hanno ottenuto entrambe ascolti ottimi e promettono di dominare, ognuna con il proprio pubblico, la fascia dell’access prime time per tutta la durata della stagione.

Alle altre reti non rimane altro da fare se non accontentarsi delle briciole. Su NOVE, The Cage con Amadeus e Giulia Salemi crolla al 2,6%. La sfida tutta interna al gruppo Discovery è vinta ancora una volta da Casa a prima vista, che su Real Time è al 3,2%.