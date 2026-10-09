Imaginary è un film horror soprannaturale statunitense del 2024, diretto da Jeff Wadlow e proposto da Mediaset Italia 2. La durata è di circa 104 minuti. La storia comincia con un trasferimento nella casa dell’infanzia e con il ritrovamento di un orsacchiotto, destinato a trasformare un apparente gioco in un incubo familiare.

La protagonista è DeWanda Wise, affiancata da Tom Payne, Taegen Burns e Pyper Braun. Il film utilizza la figura dell’amico immaginario per raccontare un legame possessivo che sopravvive alla crescita. Il pericolo riguarda contemporaneamente una bambina, la sua nuova famiglia e una donna costretta a recuperare ricordi che aveva cancellato.

Regia, produzione e protagonisti del film Imaginary

Jeff Wadlow firma la regia e la sceneggiatura insieme a Greg Erb e Jason Oremland. Il progetto è legato a Blumhouse Productions e Tower of Babble, con Jason Blum e Jeff Wadlow come produttori e Lionsgate alla distribuzione americana. La fotografia è di James McMillan, il montaggio di Sean Albertson e le musiche sono firmate Sparks & Shadows.

DeWanda Wise interpreta Jessica, autrice di libri per bambini che cerca di costruire un rapporto con le figlie del marito Max. L’adolescente Taylor mantiene un atteggiamento diffidente, mentre la piccola Alice trova conforto nell’orsetto Chauncey. La presenza di Betty Buckley, nel ruolo della vicina Gloria, introduce una testimone del passato di Jessica che conosce molto più di quanto inizialmente riveli.

Dove è girato Imaginary

Le riprese di Imaginary si sono svolte a New Orleans e nei suoi dintorni, in Louisiana, tra maggio e giugno del 2023. La lavorazione utilizza ambienti domestici nei quali la familiarità della casa viene progressivamente deformata dalla presenza dell’entità.

Il mondo chiamato Never Ever è invece una costruzione fantastica realizzata attraverso scenografie ed effetti. La scenografa Meghan Rogers ha lavorato a un sistema di corridoi e porte capace di suggerire uno spazio senza fine. Questa distinzione è centrale: la Louisiana è il luogo reale delle riprese, mentre il labirinto attraversato dai personaggi appartiene alla dimensione soprannaturale del racconto.

Trama di Imaginary

Jessica torna nella casa dove è cresciuta insieme a Max e alle sue figlie Taylor e Alice. Il nuovo inizio è complicato dai rapporti familiari ancora fragili e dagli incubi della donna, nei quali ricompaiono il padre Ben e una creatura legata alla sua immaginazione. In cantina Alice trova Chauncey, un orsacchiotto al quale si affeziona immediatamente.

La bambina comincia a seguire una caccia al tesoro suggerita dal nuovo compagno. Le richieste diventano sempre più inquietanti, fino a comprendere prove dolorose. Quando Jessica interviene per impedirle di ferirsi con un chiodo, diventa evidente che non si tratta più di un passatempo innocuo. La dottoressa Alana Soto viene coinvolta per comprendere il comportamento di Alice.

Il confronto con la psicologa fa emergere una scoperta decisiva: l’orsetto è visibile soltanto a Jessica e Alice. Chauncey è legato all’infanzia della protagonista e a una dimensione nella quale gli amici immaginari possono imprigionare i bambini. Quando Alice scompare, Jessica deve affrontare il passato che aveva rimosso e collaborare con Taylor per ritrovarla.

Gloria accompagna le due nel Never Ever, ma nasconde un accordo con l’entità. La donna chiude la via di fuga, convinta di ottenere accesso privilegiato a quel mondo, e viene uccisa. Jessica scopre inoltre che suo padre l’aveva salvata da Chauncey quando era piccola, pagando il confronto con la creatura con la propria salute mentale.

Come finisce Imaginary: il finale spiegato

Jessica e Taylor raggiungono Alice, ma il primo ritorno alla normalità è un inganno. La riunione apparentemente rassicurante con Max e Ben fa ancora parte del Never Ever: Chauncey sta manipolando Jessica e ha usato la bambina per riavvicinarla. Taylor interviene per sottrarla alla trappola, mentre la creatura assume una forma mostruosa legata al ragno Simon.

La fuga definitiva avviene grazie al fuoco. Alice incendia la creatura e le tre riescono a uscire, lasciandosi alle spalle la casa in fiamme. Il rapporto fra Jessica e le ragazze esce trasformato dalla prova: la fiducia nasce dalle azioni con cui hanno scelto di proteggersi reciprocamente.

Nell’ultima scena cercano una sistemazione in albergo, ma notano un bambino con un orsacchiotto simile a Chauncey e decidono di cambiare hotel. Il piccolo sostiene che il suo compagno, Rufus, non sia immaginario. Questa chiusura lascia sopravvivere la minaccia degli amici immaginari oltre la casa distrutta, pur avendo portato in salvo Jessica, Taylor e Alice.

Cast di Imaginary