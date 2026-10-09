Animals è un film thriller statunitense del 2026, diretto e interpretato da Ben Affleck, in arrivo il 9 ottobre 2026 su Netflix. Accanto al protagonista recita Kerry Washington. La vicenda si svolge a Los Angeles, dove il rapimento del figlio di un candidato sindaco mette in crisi la vita privata e le ambizioni pubbliche della famiglia.

Il film intreccia il meccanismo della richiesta di riscatto con un conflitto matrimoniale e politico. La domanda che sostiene il racconto riguarda il prezzo della protezione: fino a quale punto due genitori sono disposti a spingersi quando le loro risorse, le conoscenze e la reputazione non bastano più a garantire la sicurezza del figlio?

Regia, produzione e protagonisti del film Animals

La regia è firmata da Ben Affleck, autore anche della sceneggiatura insieme a Connor O. McIntyre e Billy Ray. La produzione coinvolge Artists Equity, Makeready e Fifth Season. Fra i produttori figurano Ben Affleck, Matt Damon, Dani Bernfeld, Brad Weston e Collin Creighton. La fotografia è di Robert Elswit, mentre la colonna sonora è composta da Harry Gregson-Williams.

Affleck interpreta Mark Kimball, candidato alla carica di sindaco, e Washington è Abigail, sua moglie. Christopher Woodley interpreta Denny Kimball. Nel gruppo degli interpreti compaiono anche Gillian Anderson, Steven Yeun, Adriana Paz e Luis Gerardo Méndez, ai quali si aggiungono Ray Fisher e Mark Kassen.

Il progetto era stato inizialmente annunciato con Matt Damon come protagonista. Gli impegni dell’attore per The Odyssey hanno poi portato Affleck ad assumere anche il ruolo principale, mantenendo Damon nella produzione. Il risultato riunisce le diverse funzioni del regista attorno a una storia originale, costruita sulla pressione esercitata da un crimine contro una famiglia esposta all’attenzione pubblica.

Dove è girato Animals

Animals è stato girato a Los Angeles e nell’area circostante, nella stessa città che ospita la vicenda. Le riprese si sono svolte nel 2025. La produzione ha quindi utilizzato il territorio californiano per rappresentare il mondo della campagna elettorale e il percorso dei protagonisti durante la crisi.

Tra i luoghi della lavorazione figura The Original Farmers Market, al 6333 di West 3rd Street, dove sono state realizzate scene con Affleck e Steven Yeun. Altre riprese hanno interessato il Los Angeles River. Il contrasto fra gli spazi pubblici della città e gli ambienti riservati ai protagonisti accompagna il passaggio dall’immagine di una famiglia influente alla vulnerabilità prodotta dal sequestro.

Trama di Animals

Mark Kimball è impegnato nella corsa alla guida di Los Angeles quando riceve una telefonata che modifica ogni sua priorità. Suo figlio è stato rapito. Insieme ad Abigail deve trovare rapidamente il denaro necessario per rispondere alla richiesta dei sequestratori, mentre il tempo a disposizione si riduce e la paura rende ogni decisione più difficile.

La campagna elettorale ha assorbito gran parte delle risorse economiche della coppia. La disponibilità finanziaria che gli altri associano alla loro posizione non corrisponde quindi al denaro che possono effettivamente utilizzare. Per procurarsi il riscatto, Mark e Abigail vengono spinti verso scelte estreme, con il rischio di esporre aspetti della propria vita che avrebbero voluto mantenere nascosti.

Il rapimento agisce anche sulle tensioni del matrimonio. I due devono collaborare per un obiettivo comune, ma la necessità di fidarsi l’uno dell’altra si scontra con segreti e contraddizioni. La minaccia esterna rende impossibile conservare la distanza fra il racconto pubblico della famiglia e quello che accade realmente al suo interno.

Anticipazioni di Animals: il conflitto al centro del thriller

Le anticipazioni presentano una storia concentrata sulla perdita di controllo. Mark è un uomo che aspira a governare una città, ma davanti al sequestro non può affidarsi soltanto alla propria autorevolezza. Abigail condivide l’emergenza e il peso delle decisioni, mentre il rapporto fra i coniugi diventa parte integrante della tensione.

La premessa permette di leggere il thriller su due livelli: la corsa contro il tempo per proteggere Denny e la crisi di un’identità costruita davanti agli elettori. Il potere viene messo alla prova nella sfera più personale, quella degli affetti. È su questo conflitto, illustrato dal materiale promozionale, che si concentra l’anteprima del film, senza anticipare l’esito del rapimento.

Cast di Animals