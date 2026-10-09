Esordisce venerdì 9 ottobre, su Sky Serie (visibile sul canale 112 di Sky), il titolo Nord Sud Ovest Est-La leggendaria storia degli 883. Si tratta della seconda stagione della narrazione che racconta la storia del duo formato da Max Pezzali e Mauro Repetto.

Nord Sud Ovest Est-La leggendaria storia degli 883, regista e dove è girata

La serie tv è una realizzazione originale Sky Original, prodotta dalle società Sky Studios e Groenlandia. La fiction è formata da un totale di otto appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Sky, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone due alla settimana, nel prime time del venerdì.

La regia delle puntate è curata da Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi e Sydney Sibilia. Quest’ultimo, inoltre, è protagonista del progetto anche perché ha scritto la sceneggiatura insieme a Francesco Agostini e Marco Pettenello. Numerose le località che sono state coinvolte durante le riprese, che hanno interessato il Lazio, il Piemonte e la Lombardia.

Nord Sud Ovest Est-La leggendaria storia degli 883, la trama

La trama di Nord Sud Ovest Est, titolo che rimanda a uno dei successi più celebri del duo, parte con i protagonisti Max e Mauro che sono, oramai, all’apice del successo. Gli artisti, infatti, sono riusciti a raggiungere il vertice delle classifiche sia nei singoli che negli album, portando alla conclusione il percorso di trasformazione da cantanti di provincia a vere e proprie popstar.

L’essere diventati così popolari rappresenta il coronamento di un sogno, ma anche una svolta fondamentale per la loro amicizia, messa a dura prova dalle diverse aspettative per il futuro. Max non vede l’ora di fiondarsi su nuove sfide professionali. Mauro, invece, è sempre più tormentato dai dubbi esistenziali.

Spoiler finale

La serie tv racconta gli anni che hanno segnato il passaggio dei protagonisti dall’adolescenza all’età adulta. Max e Mauro hanno abbandonato le vie di Pavia e devono cercare di adattarsi alla nuova realtà di Milano. Ad accompagnare la narrazione ci sono le musiche degli 883, oltre a Le Ali, nuovo brano di Max Pezzali uscito il 2 ottobre scorso.

Nord Sud Ovest Est-La leggendaria storia degli 883, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Nord Sud Ovest Est, in onda su Sky Serie dalle ore 21:10 circa, oltre che in streaming su Sky Go e Now TV.