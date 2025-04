Rai 4 propone il film dal titolo Nessuno ti salverà. Si tratta di una pellicola di genere horror con atmosfere drammatiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2023 e la durata è di un’ora e 33 minuti.

Regia e protagonisti del film Nessuno ti salverà

La regia è di Brian Duffield. Protagonisti principali sono Brynn Adams e Mr. McCreary interpretati rispettivamente da Kaitlyn Dever e Daniel Rigamer. Nel cast anche Dari Lynn Griffin, che dà il volto al personaggio di Maude.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in America, la location principale è New Orleans ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della Louisiana.

La produzione è della 20th Century Studios in collaborazione con Star Thrower Entertainment e Hulu.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo No One Will Save You.

Trama del film Nessuno ti salverà in onda su Rai 4

Brynn, una sarta che vive ancora nella casa d’infanzia, piange la madre e la sua migliore amica Maude, creando un modellino della città nel suo salotto per affrontare il dolore. Un evento passato l’ha alienata dall’intera comunità, portandola a una vita solitaria e ansiosa. Una notte, si sveglia trovando un intruso: un alieno umanoide. Nel tentativo di fuga, Brynn lo uccide accidentalmente.

Scoprendo che ogni dispositivo elettronico è inutilizzabile, Brynn abbandona l’auto e il corpo dell’alieno, dirigendosi in città. Trova la casa del vicino saccheggiata e un furgone postale rovesciato prima di raggiungere la stazione di polizia. Lì, inaspettatamente, incontra i genitori di Maude, il capo della polizia e sua moglie. La madre di Maude la guarda con disprezzo e le sputa in faccia.

Brynn decide di fuggire, ma su un autobus in partenza, alcuni passeggeri posseduti da altri alieni tentano di fermarla. Trova rifugio in una chiesa deserta e visita la tomba di Maude, dove nota persone sotto il controllo di piccole creature tentacolari sotto la pelle. Tornata a casa, Brynn deve affrontare altri due alieni. Dopo una lotta, ne impala uno con un manico di scopa rotto.

Fuggendo, viene catturata da un uomo controllato da un alieno e trascinata verso un raggio traente di un’astronave, ma riesce a liberarsi. Un alieno più grande la insegue e la attacca. Brynn lo intrappola nella sua auto, provocando un incendio che uccide la creatura. Rientrata in casa, un alieno umanoide la scaraventa contro un muro e la immobilizza.

Spoiler finale

L’alieno rigurgita una creatura tentacolare che entra forzatamente nella bocca di Brynn, facendola cadere in un’allucinazione in cui Maude è viva. Brynn si libera dall’allucinazione e strappa il tentacolo. L’alieno evoca un’astronave che fa crescere rapidamente un doppio corporeo di Brynn, che la insegue nel bosco. Il doppio la pugnala, ma Brynn lo uccide e fugge su una strada deserta, dove incontra un enorme alieno prima di essere risucchiata in un’astronave.

Lì, gli alieni la costringono a rivivere il trauma che l’ha isolata: durante una discussione, Brynn aveva colpito Maude con una pietra, uccidendola. Gli alieni la riportano sulla Terra senza il tentacolo di controllo. Tempo dopo, Brynn vive nella sua casa intatta. Tutti gli altri abitanti della città sono ora evidentemente sotto il controllo degli alieni, ma, in un’inversione della sua vita precedente, si mostrano amichevoli con lei.

Nessuno ti salverà: il cast completo

