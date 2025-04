Lo scorso 25 marzo è stata pubblicata la nuova pubblicità di Zalando 2025, dedicata alla collezione primavera-estate. Il promo, sin da subito, attira l’attenzione, soprattutto per i testimonial scelti.

Pubblicità Zalando, coinvolti Mahmood e Sarah Jessica Parker

La società che ha curato la realizzazione dello spot è la Pulse Films. Girata nei pressi di una piazza dalle tipiche atmosfere mediterranee, la pubblicità, nella versione attualmente in onda in televisione, ha una durata di trenta secondi.

La parte creativa del promo è firmata da Mother. La pianificazione nei media (lo spot interessa, infatti, anche i social) è di Dentsu e CrossMedia.

Decisamente molto importanti i testimonial selezionati per lanciare sul mercato i capi di abbigliamento della stagione primavera-estate 2025. Zalando ha affidato il ruolo di testimonial a Sarah Jessica Parker e a Mahmood. La prima è una nota attrice, vincitrice in carriera di ben quattro Golden Globe e due Emmy Awards, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo da protagonista nella serie cult Sex and the city. Il secondo è uno dei cantanti più apprezzati del nostro paese, attualmente in rotazione radiofonica con Sottomarini.

La canzone scelta per fare da sottofondo alle immagini è All you children di Jamie XX.

Di cosa parla il promo

La pubblicità di Zalando prende il via con la protagonista Sarah Jessica Parker seduta in un tavolino di un bar, all’interno di una piazza. La voce narrante afferma: “Questa mattina mi sono alzata e ho pensato a cosa mettermi per iniziare al meglio la giornata e per sembrare del posto“.

Lo stesso schema si ripete in seguito, per la scelta dell’outfit per la serata, con l’attrice, che nel frattempo ha cambiato una serie di abiti, impegnata nella ricerca tramite l’applicazione Zalando. In tutto ciò, nel tavolino situato subito dietro Parker, è posizionato Mahmood, che nei primi secondi del promo legge un giornale, poi gusta un ghiacciolo con la camicia parzialmente sbottonata.

Pubblicità Zalando, la recensione

La pubblicità di Zalando 2025 ha senz’altro un grande potenziale. D’altronde, la presenza dei testimonial, decisamente molto noti, attira l’attenzione. Tuttavia, la costruzione dello spot desta più di qualche perplessità.

Il problema principale riguarda, senza dubbio, la gestione dei testimonial. Essa presenta un’evidente sbilanciamento, in quanto Mahmood si limita ad essere una sorta di comparsa, non avendo, nei fatti, alcun ruolo attivo. Di conseguenza, fra i due non c’è alcuna interazione, che invece poteva risultare decisamente molto interessante e poteva donare, al promo, maggiori elementi di interesse.

Il tema portante dello spot, ovvero l’indecisione sui vestiti da indossare per una particolare occasione, non brilla di certo per originalità. Insieme alla voce narrante, comunque, dona al promo leggerezza, che contribuisce a rendere nel complesso piacevole il prodotto finale.