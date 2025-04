Il film Mimì Il principe delle tenebre, in onda su Sky Cinema Due, è un horror gotico che mescola atmosfere romantiche e elementi vampireschi. Il film del 2023, di genere fantastico e drammatico, ha una durata di 103 minuti ed è prodotto in Italia.

Regia e produzione del film Mimì Il principe delle tenebre

La regia di Mimì Il principe delle tenebre è affidata a Brando De Sica, che porta sullo schermo una storia originale e visivamente sorprendente.

Il film è prodotto da Indiana Production, in collaborazione con Bartleby Film e Rai Cinema, garantendo una produzione di alta qualità e una distribuzione internazionale.

Protagonisti del film sono Mimì e Carmilla, interpretati rispettivamente da Domenico Cuomo e Sara Ciocca. Nel cast troviamo anche Mimmo Borrelli nel ruolo di Nando.

Dove è stato girato?

Le riprese di Mimì Il principe delle tenebre si sono svolte in Italia, sfruttando le atmosfere uniche di Napoli per raccontare una storia di emarginazione e amore.

Gran parte delle scene sono state girate nei quartieri storici di Napoli, con scorci notturni che enfatizzano il carattere noir e gotico del film. Grazie alla sua narrazione avvincente e alla qualità visiva, il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film Mimì Il principe delle tenebre

Mimì, con i suoi piedi deformi che lo hanno relegato ai margini di una Napoli vibrante ma spesso spietata, trova rifugio e dignità dietro il bancone di una pizzeria. Le sue mani, agili e sapienti, trasformano acqua e farina in opere d’arte culinarie, uniche come lui. Ma fuori da quel piccolo regno di profumi fragranti, l’eco beffarda della sua diversità lo insegue. Solo Nando, un uomo dal cuore grande interpretato con intensità da Mimmo Borrelli, lo guarda senza giudizio, offrendogli un affetto paterno che la vita gli aveva negato.

La sua esistenza, scandita dal ritmo ripetitivo del lavoro e dalla silenziosa compagnia di Nando, viene sconvolta dall’arrivo di Carmilla, interpretata dalla magnetica Sara Ciocca. Carmilla è un’anima inquieta, una giovane donna intrappolata nelle montagne russe del suo disturbo bipolare. Fuggita da un ambiente familiare soffocante, si rifugia in un mondo di fantasia, convinta di discendere dal leggendario conte Dracula. La sua eccentricità e la sua fragilità la rendono un’anima affine a quella di Mimì, segnato anch’egli da un’unicità che il mondo fatica a comprendere.

Tra Mimì e Carmilla sboccia un legame inatteso e profondo, un’intesa silenziosa nutrita dalla comune emarginazione e da una visione del mondo che rifugge le convenzioni. Si riconoscono l’un l’altra come creature speciali, incomprensibili agli occhi della maggioranza. Insieme, coltivano il sogno di un altrove, di un luogo lontano dalla cinica violenza e dai pregiudizi che li opprimono.

Spoiler finale

Decidono così di intraprendere un viaggio di fuga, un’odissea alla ricerca di un eden dove la loro diversità non sia un fardello ma un tratto distintivo. Ma la strada che si snoda davanti a loro è costellata di incontri inquietanti, figure ambigue e momenti di tensione che mettono a dura prova la loro fragile unione. La loro forza interiore e l’amore che li lega saranno gli unici strumenti per affrontare le sfide che il destino gli riserva, in un mondo che sembra non avere posto per chi non si conforma. Riusciranno Mimì e Carmilla a trovare il loro rifugio, o la realtà si rivelerà più oscura e inesorabile della loro immaginazione più cupa?

Mimì Il principe delle tenebre: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Mimì Il principe delle tenebre con i rispettivi personaggi: