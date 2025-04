Giovedì 24 aprile, Sky Uno, rete visibile sul canale 108 di Sky, propone un nuovo appuntamento di Pechino Express. La trasmissione prende il via in prima serata, dalle ore 21:15 circa.

Pechino Express 24 aprile, i concorrenti a caccia della semifinale

Quella odierna è, per Pechino Express 2025, l’ottava puntata. Essa, realizzata come sempre dalla Banijay Italia, è guidata dal solito Costantino Della Gherardesca, che ha il compito di dare il via alla gara e che attende gli sfidanti sia al Libro Rosso che al Tappeto Rosso finale. Al suo fianco può contare sul sostegno di Fru, inviato che ha il prezioso e fondamentale incarico di spiegare, ai partecipanti, le regole delle varie prove.

L’ottava e terz’ultima tappa è fondamentale per i viaggiatori. I concorrenti, infatti, affrontano la gara con l’obiettivo di qualificarsi alla prossima tappa, che corrisponde alla semifinale.

Il format arriva in Nepal

Pechino Express, a partire dalla puntata di giovedì 24 aprile, arriva in Nepal. Esso è il terzo ed ultimo paese dell’edizione, che ha toccato, nelle settimane precedenti, il Vietnam e la Thailandia.

In totale, i protagonisti sono chiamati a percorrere un itinerario molto lungo, pari a 430 km. Il punto di partenza è posto nei pressi della Valle di Katmandu, la capitale del paese. Da qui, districandosi fra prove impegnative ed autostop non sempre fortunati, i viaggiatori devono raggiungere il traguardo intermedio, rappresentato come sempre dal Libro Rosso.

Esso è posto a Bandipur, piccolo villaggio situato fra le colline del distretto di Tanahun. La prima coppia a raggiungere Costantino Della Gherardesca e a firmare il Libro può ottenere, come sempre accade, degli importanti vantaggi. Infine, da Bandipur sono percorsi gli ultimi km che separano gli sfidanti ancora in corsa al traguardo finale. A tal proposito, il Tappeto Rosso è posto a Pokhara, importante centro del Paese, nonché seconda città più popolosa di tutto il Nepal, seconda solo alla capitale.

Pechino Express 24 aprile, le coppie in gara

Dopo l’eliminazione della scorsa settimana dei Cineasti, ovvero Nathalie Guetta e di Vito Bucci, sono ancora cinque le coppie di viaggiatori in gara. Quella vincitrice della puntata deve decidere quale duo eliminare fra l’ultimo ed il penultimo in classifica.

Di seguito l’elenco delle coppie al via durante la nuova puntata dello show: