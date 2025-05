Il film Le notti di Salem, diretto da Gary Dauberman, è un horror-thriller del 2024, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King. Il film va in onda su Sky Cinema Suspense il 22 maggio 2025 e ha una durata di 114 minuti.

I protagonisti del film sono Ben Mears, interpretato da Lewis Pullman, e Susan Norton, interpretata da Makenzie Leigh. Accanto a loro, un cast di talento che include Jordan Preston Carter, Alfre Woodard, Bill Camp, John Benjamin Hickey, Nicholas Crovetti, Spencer Treat Clark, Pilou Asbæk, Alexander Ward, Danielle Perry, Debra Christofferson, William Sadler ed Eric Kaz.

Regia e produzione del film Le notti di Salem

La regia di Le notti di Salem è affidata a Gary Dauberman, mentre la sceneggiatura è scritta dallo stesso Dauberman.

Il film è prodotto da New Line Cinema, Atomic Monster e Vertigo Entertainment, con la distribuzione curata da HBO Max.

Dove è stato girato?

Le riprese di Le notti di Salem si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, ricreando l’atmosfera inquietante della cittadina di Jerusalem’s Lot, Maine.

Massachusetts : molte scene sono state girate in questa regione per ricreare l’ambientazione tipica del New England.

: molte scene sono state girate in questa regione per ricreare l’ambientazione tipica del New England. Studio di Warner Bros. : alcune sequenze interne, tra cui quelle della Marsten House , sono state girate in studio per ottenere un effetto più controllato e spettrale.

: alcune sequenze interne, tra cui quelle della , sono state girate in studio per ottenere un effetto più controllato e spettrale. Zone rurali del Maine: utilizzate per le riprese esterne della cittadina infestata dai vampiri.

Trama del film Le notti di Salem

Lo scrittore Ben Mears fa ritorno a Jerusalem’s Lot, la sua città natale, dopo un quarto di secolo di assenza. Il suo intento è duplice: trovare l’ispirazione per il suo nuovo libro e affrontare i fantasmi del passato legati alla Marsten House, una villa abbandonata che ha segnato la sua infanzia con un profondo trauma. Tuttavia, il suo ritorno nella tranquilla cittadina del Maine si trasforma rapidamente in un incubo inimmaginabile.

Una presenza oscura e maligna si è insediata a Jerusalem’s Lot, diffondendo un’epidemia di vampirismo che contagia gli abitanti a una velocità spaventosa. Quelli che un tempo erano volti familiari si trasformano in creature assetate di sangue, e la placida atmosfera della cittadina cede il passo a un terrore crescente e ineluttabile.

Spoiler finale

Ben si rende presto conto che non può più fuggire dalle oscure forze che hanno invaso il suo luogo d’origine. Di fronte all’orrore dilagante, trova la forza di reagire e, unendosi a un piccolo gruppo di coraggiosi sopravvissuti, decide di affrontare la minaccia soprannaturale. La loro lotta disperata è l’unica speranza per Jerusalem’s Lot, un’ultima resistenza contro l’annientamento totale da parte delle tenebre. La battaglia per la sopravvivenza è appena iniziata, e il destino della cittadina è appeso a un filo.

Le notti di Salem – Cast completo

Ecco il cast principale del film Le notti di Salem con i rispettivi personaggi: