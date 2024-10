Lezioni di chimica, serie tv dal 3 luglio su Sky Serie: trama, cast e curiosità

Mercoledì 3 luglio, su Sky Serie, rete che si trova sul canale 112 di Sky, debutta Lezioni di chimica. La serie, visibile in Italia in prima visione assoluta in televisione, è trasmessa dalle 21:15 circa.

Lezioni di chimica, regista e dove è girata

Lezioni di chimica è una miniserie televisiva degli Stati Uniti. Nata da una idea originale di Lee Eisenberg, la trama, ambientata negli anni ’50, è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Bonnie Garmus. In Italia è stata mandata in onda in streaming su AppleTV.

Prodotta da Apple Studios, The Great Unknown Productions, Aggregate Films e Piece of Work Entertainment. La sceneggiatura è scritta da Elissa Karasik, Lee Eisenberg, Emily Fox e Bonnie Garmus. Coloro che hanno lavorato come registi, invece, sono Tara Miele, Millicent Shelton, Bert & Bertie e Sarah Adina Smith.

Candidata ai Golden Globe 2024 nelle categorie Miglior miniserie e Miglior Attrice per Brie Larson, la prima stagione è composta da otto episodi. Ciascuno di essi hanno una durata di circa 45 minuti. Salvo modifiche di palinsesto, Sky Serie ne propone due alla settimana, nel prime time del mercoledì.

Lezioni di chimica, la trama

La protagonista di Lezioni di chimica, in onda in Italia su Sky Serie a partire dal 3 luglio, è Elizabeth. Quest’ultima è una chimica che, per anni, ha lavorato all’interno di un laboratorio di analisi. Quando hanno scoperto che eseguiva ricerche scientifiche fuori dall’orario consentito, la donna è stata licenziata.

In Lezioni di chimica, dunque, Elizabeth ha dovuto ricercare una nuova occupazione. Sette anni dopo tali vicende, il personaggio principale lavora per una emittente televisiva locale, dove conduce una trasmissione di cucina.

Spoiler finale

In Lezioni di chimica del 3 luglio, la protagonista, seppur nella sua nuova occupazione lavorativa, non smette di occuparsi di scienze. Nelle varie puntate in tv, infatti, dà al pubblico una serie di nozioni scientifiche, in un format che ottiene ottimi ascolti. Non appena si presenta la possibilità, però, il personaggio principale fa prevalere la passione per la scienza. Tuttavia, non mancano le difficoltà, dovute soprattutto ad una serie di drammatici accadimenti avvenuti anni prima.

Lezioni di chimica, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Lezioni di chimica, serie tv in onda su Sky Serie a partire da mercoledì 3 luglio e visibile anche in streaming e on demand sull’applicazione Sky Go.