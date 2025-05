Il film Innamorarsi a Bali, diretto da Brian Brough e Brittany Wiscombe, è una commedia sentimentale del 2024, che racconta la storia di un miliardario e di una dottoressa che si incontrano sull’isola di Bali. Il film va in onda su TV8 e ha una durata di 91 minuti.

I protagonisti del film sono Dylan Donnelly, interpretato da Samuel Whitten, e Ivy Miller, interpretata da Charlotte Hemmings. Accanto a loro, un cast di talento che include Joel Bishop, Gabe Casdorph, Aaron Groben e Shauna Thompson.

Regia e produzione del film Innamorarsi a Bali

La regia di Innamorarsi a Bali è affidata a Brian Brough e Brittany Wiscombe, mentre la sceneggiatura è scritta da Brittany Wiscombe.

Il film è prodotto negli Stati Uniti, con la distribuzione curata da Silver Peak Productions.

Dove è stato girato?

Le riprese di Innamorarsi a Bali si sono svolte interamente a Bali, sfruttando le meravigliose spiagge e le atmosfere tropicali dell’isola.

Ubud : molte scene sono state girate in questa zona, famosa per le sue foreste e i templi tradizionali.

: molte scene sono state girate in questa zona, famosa per le sue foreste e i templi tradizionali. Seminyak Beach : utilizzata per le sequenze romantiche tra Dylan e Ivy, con tramonti mozzafiato.

: utilizzata per le sequenze romantiche tra Dylan e Ivy, con tramonti mozzafiato. Resort di lusso a Nusa Dua : impiegato per rappresentare la villa di Dylan, dove si svolge gran parte della storia.

: impiegato per rappresentare la villa di Dylan, dove si svolge gran parte della storia. Mercato di Denpasar: scelto per le scene in cui Ivy interagisce con la comunità locale.

Trama del film Innamorarsi a Bali

Il miliardario Dylan Donnelly è abituato a ottenere tutto con il proprio denaro, senza mai dover affrontare veri ostacoli. Le sue donazioni a una clinica pubblica di Bali sono più un’operazione di immagine che un vero gesto di solidarietà.

Ma quando arriva sull’isola per scattare qualche foto a scopo promozionale, il suo atteggiamento arrogante urta subito la sensibilità della dottoressa Ivy Miller, che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri con autentico spirito altruista.

Lo scontro tra i due sembra inevitabile, finché un evento imprevisto cambia tutto: Blake Vance, zio e socio in affari di Dylan, rimane gravemente ferito in un incidente e ha bisogno di cure costanti. Dylan, disperato all’idea di perdere sia lo zio sia un’importante trattativa economica, chiede proprio a Ivy di trasferirsi nella sua lussuosa villa per prendersi cura di lui a tempo pieno.

Spoiler finale

Costretti a una convivenza forzata e inizialmente tesa, Ivy e Dylan si ritrovano giorno dopo giorno a superare le reciproche diffidenze. Mentre Ivy scopre che dietro l’atteggiamento cinico di Dylan si nasconde una fragilità inaspettata, lui inizia a mettere in discussione il proprio stile di vita e le proprie priorità, iniziando a vedere l’isola con occhi diversi.

Innamorarsi a Bali – Cast completo

Ecco il cast principale del film Innamorarsi a Bali con i rispettivi personaggi: