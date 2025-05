Il film Fear Street Prom Queen, diretto da Matt Palmer, è il quarto capitolo della saga horror Fear Street, basato sul romanzo The Prom Queen di R.L. Stine. Il film è disponibile su Netflix dal 23 maggio 2025 e ha una durata di 90 minuti.

I protagonisti del film sono Lori Granger, interpretata da India Fowler, e Megan Rogers, interpretata da Suzanna Son. Accanto a loro, un cast di talento che include Fina Strazza, David Iacono, Ella Rubin, Chris Klein, Lili Taylor e Katherine Waterston.

Regia e produzione del film Fear Street Prom Queen

La regia di Fear Street Prom Queen è affidata a Matt Palmer, mentre la sceneggiatura è scritta da Matt Palmer e Donald McLeary.

Il film è prodotto da Chernin Entertainment, con la distribuzione curata da Netflix.

Dove è stato girato?

Le riprese di Fear Street Prom Queen si sono svolte principalmente in Ohio, Stati Uniti, per ricreare l’atmosfera della cittadina di Shadyside.

Shadyside High School (set ricostruito in studio) : utilizzato per le scene del ballo di fine anno e delle interazioni tra gli studenti.

: utilizzato per le scene del ballo di fine anno e delle interazioni tra gli studenti. Quartieri residenziali di Cleveland : impiegati per le riprese delle case delle protagoniste e delle strade della città.

: impiegati per le riprese delle case delle protagoniste e delle strade della città. Boschi dell’Ohio: scelti per le sequenze più inquietanti, legate alla maledizione di Shadyside.

Trama del film Fear Street Prom Queen

Nella primavera del 1988, l’eccitazione pervade la Shadyside High: gli studenti fremono per il ballo di fine anno e la competizione per la corona di Prom Queen è più agguerrita che mai tra un gruppo di ragazze determinate. L’atmosfera festosa e carica di aspettative subisce una brusca virata quando sul tabellone dei risultati compare un nome inatteso, scatenando una catena di eventi inquietanti. Le aspiranti reginette iniziano a svanire nel nulla, avvolte in un mistero sempre più fitto, trasformando la tanto attesa celebrazione in un vero e proprio incubo.

Un giovane e perspicace detective del liceo intuisce che dietro queste sparizioni si cela qualcosa di sinistro e radicato nel passato oscuro di Shadyside. La leggendaria maledizione che grava sulla città dal lontano 1666, ritenuta ormai un’antica superstizione, sembra essersi risvegliata con una forza letale.

Spoiler finale

Immerso in una spirale di suspense crescente, segnata da omicidi brutali e segreti torbidi che affiorano dalle ombre, il film intreccia sapientemente gli stilemi classici dell’horror slasher con elementi di mistero soprannaturale. Vecchi spauracchi e nuovi fantasmi tornano a popolare gli incubi degli abitanti di Shadyside, in un crescendo di tensione che culmina in una lotta disperata per la verità e la sopravvivenza.

Fear Street Prom Queen – Cast completo

Ecco il cast principale del film Fear Street Prom Queen con i rispettivi personaggi: