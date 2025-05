Concerto Orchestra Sinfonica Rai Augustin Hadelich curiosità

Giovedì 22 maggio, Rai 5 propone il Concerto dell’Orchestra Sinfonica Rai che segna il debutto di Augustin Hadelich. L’opera è trasmessa dalle ore 21:15.

Concerto Orchestra Sinfonica Rai Augustin Hadelich, chi è il violinista

Il Concerto che segna il debutto del violinista Augustin Hadelich è stato registrato presso l’Auditorium Rai di Torino, intitolato ad Arturo Toscanini. La trasposizione televisiva della serata è firmata da Rai Cultura.

Augustin Hadelich è uno dei violinisti più importanti ed apprezzati al mondo. Nato in Italia da genitori tedeschi, inizia a studiare musica a soli cinque anni. L’artista si è formato alla Julliard School di New York e suona in modo abituale con orchestre come i Berliner e i Wiener Philharmoniker, l’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam e quella della Radio Bavarese.

Nel 2016, in quel di Los Angeles, ha vinto un prestigioso Grammy Awards nella categoria Miglior interpretazione solista strumentale di musica classica per la sua registrazione del Concerto di Dutilleux L’Arbre des songes.

L’opera suddivisa in due parti

Per il proprio esordio, Augustin Hadelich sale sul palco con un violino Guarneri del Gesù del 1744. Con esso si esibisce, nella prima parte, nel Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 77 di Johannes Brahms. Si tratta di una composizione che risale al 1878, pensato inizialmente per Joseph Joachim, amico fraterno del compositore. La prima esecuzione dell’opera si è svolta il 1° gennaio del 1879, presso la città Lipsia.

Nella seconda parte del Concerto dell’Orchestra Sinfonica Rai per il debutto di Augustin Hadelich è proposta la Sinfonia n. 2 in mibemolle maggiore op. 63 di Edward Elgar. Si tratta di un’opera più recente rispetto alla precedente, essendo stata completata nel 1911. Nello stesso anno si è svolta la prima esecuzione, andata in scena durante il London Musical Festival, svolto nella storica Queen’s Hall. Elgar, considerato uno dei compositori più importanti del secolo scorso, ha dedicato l’opera a Re Edoardo VII, defunto pochi mesi prima.

Concerto Orchestra Sinfonica Rai Augustin Hadelich, sul podio Robert Trevino

Sul podio del Concerto dell’Orchestra Sinfonica Rai c’è Robert Trevino. Il Direttore d’orchestra statunitense riveste i prestigiosi ruoli di direttore musicale dell’Orchestra Nazionale Basca e Consulente artistico dell’Orchestra Sinfonica di Malmo. Nel 2021, in compagnia dell’Orchestra della TV di Stato, è stato protagonista di una brillante tournee che ha fatto tappa in varie città della Germania.

L’evento musicale ha una durata di circa un’ora e mezza. Oltre che in televisione, è possibile fruire del Concerto anche in diretta streaming ed on demand su Rai Play.