Il film MaXXXine, diretto da Ti West, è un thriller horror del 2024, terzo e ultimo capitolo della trilogia X, che include X: A Sexy Horror Story e Pearl. Il film è disponibile su Sky Cinema Suspense e ha una durata di 103 minuti.

I protagonisti del film sono Maxine Minx, interpretata da Mia Goth, e Elizabeth Bender, interpretata da Elizabeth Debicki. Accanto a loro, un cast di talento che include Kevin Bacon, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, Giancarlo Esposito e Charley Rowan McCain.

Regia e produzione del film MaXXXine

La regia di MaXXXine è affidata a Ti West, mentre la sceneggiatura è scritta dallo stesso regista.

Il film è prodotto da A24, Motel Mojave, Access Entertainment, New Zealand Film Commission e IPR.VC, con la distribuzione curata da Universal Pictures e Lucky Red.

Dove è stato girato?

Le riprese di MaXXXine si sono svolte principalmente in Los Angeles, California, sfruttando ambientazioni urbane per enfatizzare il tono thriller del film:

Hollywood Hills : utilizzata per le scene legate alla carriera di Maxine e agli eventi mondani.

: utilizzata per le scene legate alla carriera di Maxine e agli eventi mondani. Set ricostruiti in studio : impiegati per le sequenze interne dei provini e delle indagini.

: impiegati per le sequenze interne dei provini e delle indagini. Strade di Los Angeles: utilizzate per le scene di inseguimenti e mistero.

Trama del film MaXXXine

L’anno è il 1985. L’aria di Los Angeles è elettrica, carica di sogni di gloria e di un terrore palpabile. Il Night Stalker, un serial killer satanista, sta seminando il panico in tutta la città, lasciando dietro di sé una scia di sangue e inquietudine. In questo clima di paura, Maxine Minx, un’ex attrice di film per adulti, nutre un sogno più grande: diventare una star di Hollywood, fuggire dalle ombre del suo passato e abbracciare la luce dei riflettori.

La sua occasione arriva quando ottiene il ruolo da protagonista nel film horror “The Puritan II“. È l’opportunità che aspettava, il trampolino di lancio per una nuova vita. Mentre si immerge nel mondo delle riprese, tra set inquietanti e ambizioni sfrenate, Maxine sente di essere a un passo dalla realizzazione del suo sogno.

Spoiler finale

Tuttavia, la sua ascesa professionale si complica in modo sinistro. Maxine inizia a essere perseguitata da una misteriosa figura vestita di pelle, la cui presenza sembra inquietantemente legata agli omicidi del Night Stalker. È una minaccia concreta o il frutto della sua immaginazione, alimentata dalla paranoia generale e dai temi oscuri del film che sta girando? I confini tra finzione e realtà si fanno sempre più sfumati.

Il film si snoda tra la frenesia dei provini e le riprese cinematografiche, che si alternano ai raccapriccianti dettagli degli omicidi commessi dal Night Stalker. Maxine si trova intrappolata in una rete di segreti, costretta a riesaminare il suo passato e le sue scelte, mentre il pericolo che la circonda si fa sempre più tangibile. Deve lottare non solo per la sua carriera, ma per la sua stessa sopravvivenza. Riuscirà a svelare il mistero che la lega alla figura in pelle e al serial killer, prima che sia troppo tardi?

MaXXXine – Cast completo

Ecco il cast principale del film MaXXXine con i rispettivi personaggi: