Venerdì 30 maggio si svolge la partita Italia-Svezia di Nations League femminile. La partita, nel nostro paese, è trasmessa, in diretta e in esclusiva, su Rai 2.

Italia-Svezia Nations League, match fondamentale per il proseguo del torneo

Italia-Svezia è inserita nel calendario della quinta giornata di Nations League di calcio femminile. La Nazionale italiana è inserita all’interno del Gruppo 4 della Lega A.

L’Italia, oltre che con la Svezia, è inserita nel raggruppamento con la Danimarca e il Galles. Per ora, la classifica del girone restituisce il grande equilibrio presente.

Le svedesi, ancora imbattute nel torneo, sono prime in classifica a quota 8 punti. Seguono, a pari punti a sei lunghezze, l’Italia e la Danimarca. Ultimo, con ampio distacco, è il Galles, fermo a due punti ed alla ricerca del primo successo nella competizione.

Italia-Svezia Nations League, l’incontro allo Stadio Ennio Tardini di Parma

Italia-Svezia, valevole per la quinta giornata di Nations League femminile, si svolge presso lo Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio di inizio della sfida è in programma dalle ore 18:20 circa.

La direttrice di gara incaricata di arbitrare Italia-Svezia è Stephanie Frappart, originaria della Francia. Dal paese transalpino giungono anche le assistenti Camille Soriano ed Elodie Coppola.

Come già accennato, il faccia a faccia tra l’Italia e la Svezia è visibile, in diretta e in chiaro, su Rai 2. La seconda rete della TV di Stato si collega con l’impianto sportivo, per lo spazio del prepartita, alle 18:10 circa. Un breve spazio di analisi è previsto anche dopo il triplice fischio. Il collegamento con il match giunge al termine alle 20:30, quando passa la linea alla redazione del TG2 per l’edizione della sera.

La telecronista scelta dalla TV di Stato per raccontare la partita è Tiziana Alla. Al suo fianco, nel ruolo di commentatrice tecnica, c’è Katia Serra. Le interviste alle protagoniste sono firmate da Sara Meini.

Il prossimo impegno martedì 3 giugno

Italia-Svezia è il penultimo appuntamento della Nations League femminile. La sesta ed ultima giornata è prevista il 3 giugno prossimo, quando le nostre portacolori scendono in campo contro il fanalino di coda Galles.

Al termine delle due gare, per la Nazionale femminile inizia un periodo di preparazione per arrivare al meglio all’appuntamento degli Europei di calcio, previsti il mese prossimo, dal 2 al 13 luglio prossimo. Le Azzurre sono inserite nel difficile girone B, dove saranno costrette ad affrontare il Portogallo, il Belgio e la Spagna.